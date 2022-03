Pojechał wesprzeć Ukrainę w walce z Rosją. Młody Białorusin zginął

Białorusin Ilja Litwin pojechał na Ukrainę walczyć z rosyjskim agresorem. Poległ w walce w Buczy pod Kijowem. "To pierwszy białoruski ochotnik, który zmarł na Ukrainie" - poinformował dziennikarz Tadeusz Giczan.

Ilja Litwin został ranny w bitwie o Buczę i trafił do szpitala, gdzie zmarł. O pierwszym wolontariuszu-ochotniku z Białorusi, który poległ w walce z agresorem, poinformował białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan. "Pierwszego dnia wojny, 24 lutego, nagrał wideo, w którym powiedział, że Białorusini będą walczyć u boku Ukraińców" - czytamy.

Informację o śmierci Białorusina podał także kanał Nexta. "Został śmiertelnie zraniony i nie dało się go uratować. Wieczna pamięć dla bohatera” – napisano w tweecie.

Położona 20 km od Kijowa Bucza nie daje się pokonać Rosji. - To ukraińskie miasto. Trwają walki na podejściach do niego. Wróg przebił się na niektórych kierunkach, nadal trwają walki uliczne. Siły zbrojne Ukrainy stawiają godny opór. Wypychają wroga z miasta na otwarte pole, aby go tam zniszczyć. [...] - powiedział w czwartek mer miasteczka Anatolij Fedoruk, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. - Mieszkańcy są w schronach. Nie ma paniki. Miasto jest pod kontrolą. Trzymamy się – dodał.

"Rosjanie zostali wyparci z podkijowskich miejscowości Bucza i Worzel, ale kontynuują operację oskrzydlenia Kijowa po prawej stronie Dniepru. Mimo pogarszającej się sytuacji w społeczeństwie ukraińskim nadal nie widać oznak defetyzmu" - tak sytuację opisywał w ósmej dobie walk Ośrodek Studiów Wschodnich.

