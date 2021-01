Masowe morderstwo w Indianapolis w USA. W strzelaninie, do której doszło 24 stycznia w godzinach porannych, zginęło pięć osób, w tym 19-letnia ciężarna kobieta i dwójka dzieci. Wszystkie ofiary to członkowie jednej rodziny. Władze podkreśliły, że to największa strzelanina w Indianapolis od dekady. Sprawca został aresztowany dzień później.

Strzelanina miała miejsce w niedzielę 24 stycznia w godzinach porannych. Pierwsze zgłoszenie policja w Indianapolis otrzymała ok. godz. 4 nad ranem od jednej z postrzelonych osób. Był to nastoletni chłopak. Kilka chwil później wpłynęło kolejne zgłoszenie o strzelaninie przecznicę dalej. Gdy policjanci weszli do wskazanego domu, zastali cztery ciała leżące w kałuży krwi z widocznymi ranami postrzałowymi. Jak podają miejscowe media, w chwili wejścia policji do mieszkania ciężarna 19-latka jeszcze żyła.

Mimo szybkiej akcji ratunkowej 19-letniej Kiary Hawkins nie udało się uratować. - Pomimo najlepszych starań ratowników medycznych, zarówno kobieta, jak i jej nienarodzone dziecko nie przeżyli - przekazał rzecznik policji Shane Foley.

Masowy mord w Indianapolis. W strzelaninie zginęło 5 osób, w tym 19-latka w ciąży

Ofiary masowego morderstwa to członkowie jednej rodziny: 42-letni Kezzie i Raymond, a także ich dzieci, 18-letni Eliah i 13-letnia Rita. - To, co wydarzyło się tego ranka, nie było aktem zwykłej przemocy z użyciem broni. To, co wydarzyło się tego ranka, było masowym morderstwem - powiedział burmistrz Indianapolis Joe Hogsett.

Policja poinformowała, że wydarzenia z Indianapolis to największa "strzelanina od dekady". – Na podstawie dowodów, które zebraliśmy do tej pory, mogę powiedzieć, że ofiary nie były przypadkowe - przekazał szef miejscowej policji Randal Taylor. Jak informowano początkowo, w strzelaninie brało udział co najmniej dwóch zabójców. Później jednak sprostowano te informacje.

Oglądaj

– On lub oni sprowadzili terror na naszą społeczność. Chcę, żebyście wiedzieli, że już po was idziemy – mówił burmistrz Joe Hogsett. W poniedziałek policja poinformowała, że podejrzany został aresztowany. Nie podano żadnych informacji na jego temat, ponieważ to osoba nieletnia.

RadioZET.pl/ CNN/ CBS News/ Usa Today