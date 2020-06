W minioną środę ciężarna słonica z Parku Narodowego Silent Valley w Indiach wyruszyła do okolicznych wiosek, aby znaleźć pożywienie. Głodna wytropiła ananasa, w którym znajdowały się petardy. Tak mieszkańcy tych regionów chronią swoje uprawy przed dzikami. Środki wybuchowe eksplodowały w pysku zwierzęcia.

Petardy wybuchły w pysku słonicy

Wybuch petardy mocno uszkodził pysk ciężarnej słonicy. Spowodowało to, że zwierzę nie mogło jeść. Głodna słonica z ogromnym bólem dotarła do strumienia. Tam za pomocą wody próbowała załagodzić swoje cierpienie. Wtedy zauważyli ją ludzie. Mimo wysiłków pracowników parku narodowego, którzy próbowali pomóc zwierzęciu, ciężarna słonica upadła do wody i zmarła.

Wśród osób, które zauważyły cierpiące zwierzę, był Sunil Kumar ze Służby Leśnej w Indiach. Jego wzruszające słowa cytuje portal Onet.pl

Ufała wszystkim. Kiedy wybuchł ananas, którego zjadła, musiała być zszokowana, nie myśląc o sobie, ale o dziecku, które miała urodzić za 18-20 miesięcy

Władze zapowiedziały, że trwają poszukiwania sprawców. Przed sądem odpowiedzą za zarzut znęcanie się nad zwierzętami.

RadioZET.pl/Onet