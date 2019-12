Skazany za pobicie i masowy gwałt studentki w New Delhi, Akshay Thakur prosi o odstąpienie od kary śmierci. Jako przyczynę podaje… koszmarną jakość powietrza, która – jak przyznał otwarcie – zabija go już w celi aresztu.

Akshay Thakur, jak donosi serwis telewizji CNN, jest jednym z sześciu skazanych mężczyzn za pobicie i zbiorowy gwałt na 23-letniej studentce. Do zdarzenia doszło w stolicy Indii, w 2012 roku.

Mężczyzna wniósł do krajowego sądu, by oszczędzono go od kary śmierci. Podał zadziwiający argument, że zabija go fatalny stan powietrza w Indiach.

Ofiara mężczyzny, 23-letnia studentka zmarła dwa tygodnie po ataku i gwałtach. Kobieta była gwałcona… w autobusie miejskim. Po godzinie koszmaru wyrzucono ją półżywą na pobocze.

Obrońca mężczyzny, który szuka ocalenia w smogu, wniósł o zajęcie się sprawą, przez hinduski Sąd Najwyższy. Lokalne media podają z kolei, że kara śmierci może zostać wykonana 16 grudnia, równo siedem lat po koszmarnej zbrodni.

O ile rzeczywiście smog w Indiach jest palącym problemem, to argument natury prawnej ma nikłą szansę uznania przez SN. Zanieczyszczone powietrze bywa w Indiach widoczne z kosmosu, a siedem z dziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast świata jest właśnie w Indiach.

