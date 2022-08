32-latek chciał zgwałcić 14-letnią córkę swojej partnerki. Stracił genitalia

Do zdarzenia doszło w w Lakhimpur stanie Uttar Pradesh w Indiach. 32-latek wykorzystał nieobecność swojej partnerki i usiłował zgwałcić jej 14-letnią córkę. Kobieta wróciła jednak do domu w ostatniej chwili i brutalnie "ukarała" swojego chłopaka.

Indie. 36-latka odcięła genitalia partnerowi

- Pracowałam na farmie, kiedy doszło do incydentu. Na szczęście zdążyłam wrócić w samą porę. Nawet zaatakował mnie, gdy próbowałam ratować córkę, więc pobiegłam do kuchni po nóż i odcięłam jego intymne części, aby dać mu nauczkę. Nie żałuję tego, co zrobiłam - powiedziała w rozmowie z lokalnymi mediami.

32-latek trafił do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Nie wiadomo, czy lekarzom uda się go uratować. Jeśli jednak wróci do zdrowia usłyszy zarzut gwałtu na nieletniej. Kiedy wyjdzie ze szpitala trafi do aresztu.

Kobieta przekonuje, że 32-latek próbował zaatakować także i ją, dlatego zdecydowała się na tak drastyczny krok. "Działałam w samoobronie" - zapewnia.

Nie wiadomo, czy kobieta usłyszy zarzuty. Śledztwo w tej sprawie trwa.

RadioZET.pl/ Newsweek/ India Times