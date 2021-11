40-latek "ożył" w kostnicy. Rodzina była w szoku

Lekarze myśleli, że 40-letni Sreekesh Kumar nie żyje. Okazało się jednak, że Kumar nie umarł. Mężczyzna spędził w kostnicy kilka godzin. Pomyłka lekarzy wyszła na jaw, gdy rodzina wezwana, by zidentyfikować zwłoki, zauważyła, że ich krewny oddycha. 40-latek z powrotem trafił do szpitala. Niestety nie udało się go uratować i po kilku dniach zmarł.