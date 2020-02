Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do wstrząsających wydarzeń doszło w mieście Daudnager w północno-wschodnich Indiach. Rodzice 5-miesięcznej dziewczynki bawili się na weselu swoich krewnych. W pewnym momencie 30-letni wujek niemowlęcia zaproponował, że zaopiekuje się dziewczynką. Dwie godziny później rodzice odnaleźli nieprzytomną córkę. Obok niej leżał nagi 30-latek.

Jak informuje portal Times of India, mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia, ale został aresztowany kolejnego dnia.

5-miesięczna dziewczynka została przetransportowana do szpitala. Niestety życia niemowlęcia nie udało się uratować. Lekarz stwierdzili zgon dziewczynki.

30-letni kuzyn dziewczynki jest oskarżony o porwanie, gwałt i zabójstwo. Rodzice tragicznie zmarłego niemowlęcia postanowili nie udzialać szczegółowych infomacji w tej sprawie.

Chociaż rząd Indii wydał szereg rozporządzeń zwiększających karę za gwałt na dorosłej osobie do 20 lat więzienia, w kraju co kilka tygodni dochodzi do kolejnej brutalnej napaści na tle seksualnym.

RadioZET.pl/Times of India