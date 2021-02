Rodzice 11-letniej dziewczynki zgłosili sprawę we wrześniu 2018 roku. 29-letni nauczyciel wysyłał dziewczynkę do pokoju dyrektora pod pretekstem oceny szkolnych prac. Według prokuratury dziecko było tam gwałcone przynajmniej sześć razy w ciągu dwóch miesięcy przez 31-letniego dyrektora szkoły.

- Sprawa wyszła na światło dziennie, gdy ofiara zaczęła wymiotować - powiedział dziennikowi Suresh Chandra Prasad, specjalny prokurator przydzielony do śledztwa. - Rodzice wzięli ją do lekarza, który przy badaniu odkrył, że jest ona w ciąż - tłumaczył, dodając, że sąd zezwolił na aborcję.

Indie. Dyrektor szkoły skazany na karę śmierci za zgwałcenie 11-letniej uczennicy

''Mając na uwadze naturę sprawy wytoczonej przeciw głównemu oskarżonemu Arvindowi Kumarowi, który popełnił gwałt na ofierze, nie jestem w stanie zasądzić kary niższej niż kara śmierci'' - dziennik ''The Times of India'' cytuje poniedziałkowy werdykt sądu w Patnie, w stanie Bihar.

Oprócz kary śmierci dla dyrektora szkoły sąd nakazał zapłatę 1,5 mln rupii (ok. 76 tys. zł) zadośćuczynienia rodzinie dziewczynki oraz 100 tys. rupii (ok. 5 tys. zł) grzywny. Drugi z oskarżonych, nauczyciel Abhishek Kumar, za udzielanie pomocy przełożonemu otrzymał dożywocie bez możliwości skrócenia kary, ma też przekazać 50 tys. rupii (ok. 2,5 tys. zł) rodzicom ofiary.

W lutym 2020 roku sąd w Delhi skazał 12 osób na dożywocie za trwające pięć lat tortury i gwałty na 42 dziewczynkach w domu dziecka w stanie Bihar. Sąd nie zdecydował się na zastosowanie kary śmierci, a na ławie oskarżonych zabrakło urzędników nadzorujących placówkę.

Pod koniec kwietnia 2018 roku Indie wprowadziły karę śmierci za gwałt na dzieciach poniżej 12. roku życia. Zmiany w prawie wprowadzono po protestach w największych miastach kraju, gdy w okręgu Kathua brutalnie zgwałcono i zamordowano 8-letnią dziewczynkę. Asifa Bano, muzułmańska dziewczynka z grupy koczowników, została porwana, uśpiona i była gwałcona przez tydzień przez 61-letniego hinduskiego kapłana oraz dwóch policjantów. Trzech innych policjantów zacierało ślady, niszcząc dowody przestępstwa. Gwałcicieli bronili m.in. dwaj stanowi ministrowie z rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej.

RadioZET.pl/PAP