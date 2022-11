Kobra zaatakowała 8-latka. Chłopiec nie zamierzał się poddać i pogryzł węża

Do zdarzenia doszło w poniedziałek w wiosce Panadarpadh w północno-wschodnich Indiach. Kobra zaatakowała Deepaka, 8-letniego chłopca, który bawił się na podwórku przed domem.

- Wąż owinął się wokół mojej dłoni i ugryzł. Bardzo mnie bolało. Gad nie spadł, gdy próbowałem go strząsnąć, więc dwa razy mocno go ugryzłem. Wszystko wydarzyło się w mgnieniu oka - powiedział 8-latek lokalnym mediom.

Indie. 8-latek śmiertelnie ugryzł kobrę, która go zaatakowała

Rodzina zawiozła Deepaka do pobliskiego ośrodka zdrowia. - Szybko podano mu antidotum przeciw jadowi. Cały dzień był na obserwacji, po czym wypisano go do domu - powiedział lekarz, dr Jems Minj, cytowany przez The New Indian Express.

Specjalista od węży Qaiser Hussain stwierdził, że chłopiec nie wykazywał żadnych objawów, co może świadczyć o tzw. suchym ugryzieniu, a więc bez jadu. - Takie ukąszenia są bolesne, ale objawy występują zwykle tylko w okolicy ukąszenia - wyjaśnił Hussain.

Przypadek Deepaka jest niezwykle rzadki - podkreśla The New Indian Express. - Nigdy nie spotkałem się z takim incydentem w dystrykcie Dżaszpur - powiedział dziennikarz Ramesh Sharma.

Dżaszpur nazywane jest siedzibą węży. W regionie żyje ponad 200 gatunków tych gadów.

RadioZET.pl/The Indian Express