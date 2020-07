Tragedia w północnych Indiach. Stado małp zawaliło ścianę budynku i przyczyniło się do śmierci pięciu członków rodziny. To kolejne takie zdarzenie w Indiach.

Do dramatu doszło w upalną noc w miejscowości Shahjahanpur w północnej części kraju, w stanie Uttar Pradesh. 45-latka razem z sześciorgiem dzieci położyła się spać na dziedzińcu. W domu było zbyt gorąco, a na dodatek zepsuł się wentylator.

Indie: Małpy zawaliły ścianę budynku

W pewnym momencie rodzina znalazła się pod gruzami. Okazało się, że do tragedii przyczyniło się stado małp. Tak trzęsły konstrukcją, aż na rodzinę zawaliła się sąsiednia ściana budynku.

Jak podaje Timesofindia.com, w wyniku tragedii na miejscu zginęła 45-letnia matka oraz jej czworo dzieci w wieku 20, 9, 7 i 3 lat. 11-letnie dziecko doznało obrażeń głowy, z kolei 5-letniemu nic się nie stało. Jak podkreśliły władze stanu Uttar Pradesh, zapewniono im "najlepszą możliwą opiekę".

Jak podają hinduskie media, mąż 45-latki zmarł dwa lata wcześniej, a rodzina mieszkała z jej ojcem.

Sekretarz generalny stanu Uttar Pradesh złożył kondolencje rodzinie, a zdarzenie nazwał „tragicznym incydentem". Bliskim zmarłych zaoferowano 400 tys. rupii odszkodowania (ok. 20 tys. zł).

Małpy sprawcami tragedii w Indiach

Jak poinformowała policja, tragedię spowodowały małpy, które często skakały z drzewa na ścianę i w końcu doprowadziły do jej zawalenia. To nie pierwszy taki przypadek w Indiach, w których mieszka około 50 milionów naczelnych.

W ubiegłym roku w Sambhal zmarł 50-letni mężczyzna, który spadł z tarasu w swoim domu po tym, jak został zaatakowany przez stado małp. Także rok temu półtoraroczne niemowlę zostało zabite przez małpę, która wskoczyła do jego łóżeczka prawdopodobnie po to, by ukraść butelkę z mlekiem.

Z kolei dwa miesiące temu grupa małp zaatakowała laboranta przenoszącego próbki krwi pacjentów chorych na Covid-19. Dyrektor hinduskiej uczelni stwierdził wówczas, że nie jest jasne, czy małpy mogą zainfekować się SARS-CoV-2 przez kontakt z zakażoną krwią.

RadioZET.pl/Timesofindia.com/nzherald.co.nz