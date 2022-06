Nastoletnia dziewczynka zgwałcona przez 18 mężczyzn. Szokujące okoliczności zbrodni

16-letnia dziewczynka z indyjskiej wioski w dystrykcie Sabarkantha złożyła skargę na policję. Twierdzi, że została zgwałcona przez 18 mężczyzn na polecenie swojej matki.

Ofiara złożyła skargę przeciwko 20 osobom. 18 mężczyzn oskarżyła o gwałt, a dwie kobiety - swoją matkę i ciotkę - o to, że chciały, by zajmowała się prostytucją - informuje "The Indian Express".

Indie. 16-latka zgwałcona przez 18 mężczyzn

Agresorzy mieli być znajomymi matki dziewczynki. Nastolatka zeznała, że jej matka i ciotka próbowały sprzedać ją klientowi w Madhya Pradesh, w środkowych Indiach, za 12 rupii.

16-latka ostatecznie w sobotę wycofała skargę, ale ponieważ jest nieletnia, policja nadal prowadzi śledztwo w sprawie napaści na tle seksualnym. W piątek policja przeprowadziła badanie lekarskie ofiary.

- Troje podejrzanych, w tym matka dziecka, zostało aresztowanych. Obecnie przebywają w areszcie policyjnym. Prowadzimy śledztwo w tej sprawie – poinformował funkcjonariusz policji, cytowany przez "The Indian Express".

RadioZET.pl/Indian Express