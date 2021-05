Indie w maju notowały najwyższe dzienne przyrosty zakażeń koronawirusem. Dla niektórych jednak nie był to powód, by przejmować się obostrzeniami. Choć stan Tamilnadu ograniczył liczbę uczestników wesel do 50 osób, para młoda, która chciała zorganizować ślub dla wielu gości, znalazła na to sposób.

Indie. Para wyczarterowała samolot i zorganizowała ślub dla ponad 160 gości

Na nagraniach opublikowanych w mediach społecznościowych widać, jak para bierze ślub w wypełnionym gośćmi samolocie. Lot miał trwać około dwóch godzin, a sama ceremonia zakończyła się, gdy maszyna znajdowała się nad świątynią Minakszi w Maduraju. Według mediów indyjskie władze lotnicze wszczęły dochodzenie, załoga samolotu została zawieszona.

Rzecznik linii SpiceJet poinformował, że boeing 737 został wyczarterowany przez biuro podróży na lot dla grupy z Maduraju do Bengaluru. Dodał, że klient został wyraźnie poinformowany o wytycznych związanych z Covid-19. "Mimo wielokrotnych próśb i upomnień pasażerowie nie postępowali zgodnie z wytycznymi" - stwierdził.

Epidemia COVID-19 w Indiach. Najnowsze dane

Indie zmagają się z drugą falą pandemii koronawirusa. Z oficjalnych danych wynika, że w poniedziałek liczba ofiar śmiertelnych Covid-19 w tym kraju przekroczyła 300 tys. Eksperci szacują, że rzeczywista liczba zmarłych w wyniku pandemii jest znacznie wyższa.

RadioZET.pl/Twitter/PAP/oprac. AK