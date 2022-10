Zawalił się 100-letni most wiszący nad rzeką. Jest wiele ofiar

Do tragedii doszło w niedzielę wieczorem czasu indyjskiego w mieście Morbi w stanie Gudźarat (zachodnie Indie). Zawalił się liczący niemal 100 lat most na rzece Machhu. Zginęło co najmniej 30 osób, niektóre źródła podają, że ofiar śmiertelnych mogło być nawet więcej.

Indie. Zawalił się most. Nie żyje co najmniej 30 osób

- Trwa akcja ratunkowa. Wiele osób odniosło obrażenia - powiedział cytowany przez hindustantimes.com Brijesh Merja, przedstawiciel stanu Gudźarat w rządzie Indii.

Most został niedawno ponownie otwarty po remoncie. Nie wytrzymał jednak ciężaru stojących na nim ludzi - poinformował portal.

W momencie zdarzenia na konstrukcji miało się znajdować ok. 400, a według niektórych źródeł nawet 500 osób.

RadioZET.pl/PAP/Twitter