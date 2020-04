9-latka zawisła na kablu. Tak skończyła się jej zabawa z rówieśnikami

Jak podaje "The Jakarta Post" do tej dramatycznej sytuacji doszło na wyspie Jawa w Indonezji. 9-latka razem z rówieśnikami bawiła się w miejscu, gdzie montowano słupy elektryczne. Zabawa polegała na łapaniu kabli, gdy te podnosiły się w górę. Jedna z dziewczynek nie zdążyła się opuścić na czas. Nagrał to przechodzień.

9-latka zauważyła, że znajduje się wysoko nad ziemią. Nie puściła wtedy kabla, tylko trzymała się go jeszcze mocniej. W rezultacie wciągnięto ją jeszcze wyżej. Dziewczynka zaczęła krzyczeć i płakać. Przekazała, że brakuje jej sił, żeby się utrzymać.

Na pomoc ruszyli lokalni mieszkańcy. Przynieśli z domu materace i rozłożyli pod dzieckiem. Następnie polecili jej, aby puściła się. 9-latka przeżyła upadek, ale nabawiła się obrażeń. Dzieckiem zajęto się w szpitalu.

RadioZET.pl/"The Jakarta Post"