Tragiczny finał wycieczki nad rzeką. Utonęło 11 uczniów

Jedenastu uczniów utonęło, a dwóch kolejnych jest w stanie krytycznym po wypadku na wycieczce w Indonezji – przekazały władze. Dzieci prawdopodobnie porwał nurt, gdy próbowały się przeprawić na brzeg. Wyprawę zorganizowano mimo ostrzeżeń władz, że jest to niebezpieczne.

Do wypadku doszło podczas wycieczki około 150 członków islamskiej grupy skautów. Uczniowie w wieku od 13 do 15 lat szli wzdłuż rzeki Cileuleur na indonezyjskiej wyspie Jawa. Jak podała agencja AFP, 21 osób z tej grupy próbowało przeprawić się na drugi brzeg. Wtedy najprawdopodobniej doszło do tragedii. Nurt porwał uczniów.

Indonezja. 11 uczniów utonęło podczas wycieczki nad rzeką Cileuleur

Dowódca zespołu poszukiwawczo-ratowniczego Supriono (w Indonezji nie ma rozróżnienia na imię i nazwisko, wiele osób posługuje się tylko jednym imieniem – red.) przekazał, że mieszkańcy pobiegli na pomoc i udało im się wyciągnąć z wody 10 osób. – Dwóch uczniów jest w stanie krytycznym. Zostali przewiezieni do szpitala. 11 osób zginęło – powiedział Supriono.

fot. DARRA/AFP/East News

Wszczęto dochodzenie, aby ustalić przyczynę wypadku. Wycieczkę zorganizowano, mimo ostrzeżeń władz, że obecnie jest to niebezpieczne. Skauci spacerowali wzdłuż rzeki i sprzątali brzeg.

W lutym 2020 roku doszło do podobnego wypadku. 10 skautów utonęło w trakcie gwałtownej powodzi. Rannych zostało prawie 20 osób.

AFP przypomina, że w porze deszczowej, która rozpoczyna się w Indonezji w listopadzie, zabrania się organizowania wycieczek nad rzekami z udziałem dzieci i nastolatków.

RadioZET.pl/AFP/oprac. AK