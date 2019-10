Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Inwazja Turcji nie pozostała bez echa. Atak potępiają ONZ, Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Giną nie tylko Kurdowie, dziś agencje prasowe informowało o śmierci tureckich cywilów, ostrzelanych z moździerzy bojówek kurdyjskich.

Już około 100 tysięcy ludzi opuściło swe domy. Oto humanitarne następstwa ataku. Większość przygarnęła w swych domach miejscowa ludność, ale coraz więcej uciekinierów tłoczy się w zbiorowych schronach przygotowanych w miastach Al-Hasaka i Tall Tamr alarmuje ONZ

Turcja dąży do zabezpieczenia przygranicznego pasa Syrii, a kurdyjskie milicje (YPG) uważa za bojówki terrorystyczne. To one odegrały kluczową rolę w walce z Państwem Islamskim (ISIS).

RadioZET.pl/PAP