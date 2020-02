Setki tysięcy ogromnych nietoperzy opanowało miasto Ingham w stanie Queensland w Australii. Według najnowszych szacunków, każdego dnia przybywa tam ok. 300 tys. ssaków. Lokalne media piszą o "biblijnej pladze".

Mieszkańcy Ingham narzekają, na ogromny hałas, brud i "trupi smród". Z ich relacji wynika, że nietoperzy w mieście jest tak dużo, że pod ich ciężarem uginają się niektóre drzewa. Najnowsze szacunki wskazują, że do miasta przybywa codziennie ok. 300 tys. ssaków.

W lokalnych gazetach możemy przeczytać o pladze "biblijnych rozmiarów" i "ataku tornada nietoperzy".

Sprawa jest o tyle poważne, że zwierzęta te mogą przenosić wirusa wścieklizny. W stanie Queensland, nietoperze objęte są prawną ochroną. Jedyne, co można w tej sytuacji z nimi zrobić, to próbować przegonić je za pomocą hałasu, światła lub dymu. Jest to jednak trudne, bo duża liczba nietoperzy posiada już młode.

W ostatnich dniach podobne zjawisko zaobserwowano w pobliskim Charter Towers. Sprawą inwazji nietoperzy zainteresował się już Departament Środowiska i Nauki stanu Queensland. Nie wiadomo jednak, jakie środki zostaną podjęte.

