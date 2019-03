Do 71 wzrosła liczba osób, które zginęły w czwartek, gdy zatonął prom płynący po rzece Tygrys w pobliżu Mosulu w północnym Iraku. Wśród ofiar śmiertelnych jest 19 dzieci. 55 osób uratowano.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Na nagraniach z miejsca zdarzenia zamieszczonych w mediach społecznościowych widać znajdujących się w wodzie ludzi, próbujących o własnych siłach wydostać się na brzeg. Trwa akcja ratunkowa. Khalil dodał, że do tej pory udało się uratować 12 osób. Według niego przyczyną zatonięcia promu była usterka techniczna.

Associated Press informuje, że przeciążonym promem płynęły osoby świętujące Nowruz - perski Nowy Rok. Prom zmierzał najprawdopodobniej na turystyczną wyspę.

Leżący na północy kraju Mosul należy do największych miast Iraku. W czerwcu 2014 r. został zajęty przez Państwo Islamskie. Trwająca ponad 9 miesięcy, od października 2016 do lipca 2017 roku, bitwa o Mosul była przełomowym momentem w wojnie Iraku z IS. W lipcu 2017 r. ówczesny premier Iraku Hajder al-Abadi oficjalnie ogłosił zwycięstwo nad Państwem Islamskim w Mosulu i wyzwolenie miasta.

RadioZET.pl/PAP/BM