Iran ma 13 ”scenariuszy zemsty” na USA. „Istoryczny koszmar dla Amerykanów”

Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Córka zabitego generała, Zeinab Sulejman, powiedziała w trakcie poniedziałkowych uroczystości pogrzebowych Sulejmaniego, że Iran pomści śmierć jej ojca, a "rodziny amerykańskich żołnierzy (stacjonujących) w zachodniej Azji będą każdego dnia z drżeniem czekały na śmierć swoich dzieci".

We wtorek sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani zapowiedział, że Iran rozważa 13 "scenariuszy zemsty" na Stanach Zjednoczonych.

Amerykanie powinni wiedzieć, że do tej pory w radzie dyskutowano o 13 scenariuszach zemsty, a nawet jeśli istnieje konsensus co do najsłabszego scenariusza, przeprowadzenie go może być historycznym koszmarem dla Amerykanów

zagroził Szamchani