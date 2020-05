Ojciec odciął głowę 13-letniej córce, bo zakochała się w starszym mężczyźnie

W Iranie ojciec odciął głowę swojej 13-letniej córce. Nastolatka zakochała się w starszym mężczyźnie i przyniosła "hańbę" rodzinie. To kolejne honorowe zabójstwo w tym kraju.

Romina Ashrafi to 13-latka, która została zamordowana przez swojego ojca. Dziewczyna zakochała się w 35-latku i próbowała z nim uciec. Według ojca zhańbiła honor rodziny.

Zamordował swoją córkę, bo ta zakochała się w starszym mężczyźnie

Nastolatka zakochała się w starszym od siebie mężczyźnie. Poinformowała o tym swoją rodzinę. Jej rodzice nie wyrazili zgody na małżeństwo. Ojciec groził jej śmiercią. Wtedy Romina ze swoim ukochanym uciekła z domu. O tej sytuacji została poinformowana policja. Dziewczynka wróciła wtedy do domu.

Jak podaje BBC, 13-latka miała zeznać, że ojciec może zrobić jej krzywdę. Nikt jednak nie zareagował. Romina została zamordowana w trakcie snu. Ojciec po dokonaniu zbrodni sam zawiadomił policję. Gdy mundurowi przybyli do domu, mężczyzna stał nad ciałem córki z zakrwawioną w ręku bronią. Przyznał się do zbrodni i oddał się dobrowolnie funkcjonariuszom.

Mężczyzna przebywa w areszcie. Najprawdopodobniej nie zostanie skazany na karę śmierci. Według prawa szariatu, w takich przypadkach tylko rodzina ofiary może tego żądać. Jednak zdarza to się bardzo rzadko. W większości za zabójstwa honorowe morderca dostaje wyrok od 3 do 10 lat pozbawienia wolności. W Iranie są one nadal powszechną praktyką.

RadioZET.pl/BBC