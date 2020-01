Iran odpowiada Trumpowi: To terrorysta w garniturze. Wkrótce się nauczy

Donald Trump to terrorysta w garniturze – napisał na Twitterze irański minister, odpowiadając na sobotnie słowa i ostrzeżenia prezydenta USA. - NIKT nie może pokonać wielkiego narodu irańskiego – podkreślił minister.

Iran zapowiada odwet za atak w Bagdadzie i zabicie generała Sulejmaniego. Donald Trump przekonuje, że bez Kasema Sulejmaniego świat jest bezpieczniejszy, a jego decyzja o ataku miała na celu zapobiec wojnie, a nie ją rozpocząć. Na groźbę „surowej zemsty” prezydent USA zareagował, ostrzegając na Twitterze, że jeśli Iran zaatakuje Amerykanów, to Stany Zjednoczone uderzą w 52 irańskie cele, w tym w ważne dla irańskiej kultury miejsca oraz w sam Iran. „Niech to służy za OSTRZEŻENIE” – dodał.

Wkrótce do słów Trumpa odniósł się minister ds. informacji i telekomunikacji Iranu Mohammad Javad Azari-Jahromi. Prezydenta USA nazwał "terrorystą w garniturze" i porównał go do Hitlera i Czyngis-chana.

Jak ISIS, jak Hitler, jak Czyngis-chan! Oni wszyscy nienawidzą kultur. Trump to terrorysta w garniturze. Wkrótce nauczy się historii, że NIKT nie może pokonać wielkiego narodu irańskiego

- napisał Jahromi w mediach społecznościowych. Wpis opatrzył hashtagiem „surowa zemsta”.

Kasem Sulejmani nie żyje. W Iranie okrzyki: "Śmierć Ameryce"

Przypomnijmy, że to na polecenie Donalda Trumpa w nocy z czwartku na piątek w ataku na konwój samochodowy w Bagdadzie zginął Kasem Sulejmani, dowódca elitarnej irańskiej jednostki Al Kuds. Irańskie władze od początku zapowiadają zemstę. Minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif zagroził, że "USA poniosą odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje tego zbójeckiego awanturnictwa".

Media na całym świecie piszą o tym, że zabójstwo Sulejmaniego zwiększy napięcia na linii USA – Iran. Associated Press podkreśla, że ta śmierć może okazać się punktem zwrotnym w sytuacji na Bliskim Wschodzie i bez wątpienia spotka się z odwetem.

Tymczasem ciało generała przewieziono w niedzielę rano do Iranu. Na ulicach było słychać okrzyki: "Śmierć Ameryce, Śmierć Izraelowi", "Ameryka to wielki szatan".

Galeria Tłumy żałobników żegnają Sulejmaniego. Słychać okrzyki: „Śmierć Ameryce, Śmierć Izraelowi” 8

RadioZET.pl