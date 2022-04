„The Guardian”: Iran przemyca do Rosji broń z Iraku. „Trzy statki towarowe”

- Rosja wykorzystuje irańskie sieci przemytnicze do sprowadzania broni i sprzętu wojskowego z Iraku, przekazywanego przez tamtejsze milicje szyickie. Może również liczyć na pomoc militarną rządu w Teheranie - poinformowała we wtorek brytyjska gazeta „The Guardian”.

Wojna w Ukrainie kosztowała Rosję ogromne straty w sprzęcie, między innymi ponad 700 czołgów. Ubytki są tak duże, że pojawiły się nawet nieoficjalne informacje o zwróceniu się przez Putina do Chin z prośbą o dozbrojenie. Takie sugestie spotkały się ze stanowczym dementi.

Do walki w Ukrainie Rosja zaczęła sprowadzać bojowników z Syrii. „The Guardian” podał, że Putin na tym nie poprzestał – do Rosji trafić miało uzbrojenie od Iraku, przemycone na pokładzie statków towarowych przez Iran.

Rosja dozbraja się w Iraku i Iranie. Broń przemycana na statkach

Według ustaleń „The Guardian”, do Rosji trafiły między innymi granatniki, pociski przeciwpancerne i systemy wyrzutni rakietowych z Iraku. Zostały one przekazane przez tamtejsze milicje szyickie i przetransportowane do rosyjskiego Astrachania z irańskiego portu Bandar Anzali nad Morzem Kaspijskim.

- Nie interesuje nas, dokąd trafia ta ciężka broń, ponieważ obecnie jej nie potrzebujemy. Jesteśmy szczęśliwi, jeśli tylko ma to antyamerykański charakter - powiedział przedstawiciel Haszid Szaabi, cytowany przez brytyjską gazetę.

Z informacji zdobytych przez „The Guardian” wynika, że Iran miał udzielić Rosji bezpośredniej pomocy militarnej, przekazując systemy przeciwlotnicze S-300, a także podobne systemy Bavar-373 własnej produkcji.

- Ten typ uzbrojenia może bardzo pomóc Rosji na polu walki na Ukrainie. Haszid Szaabi kontrolują tereny Iraku przy granicy z Iranem, co znacznie ułatwia przekazywanie broni. Inne kraje, np. Chiny, odnoszą się wyjątkowo ostrożnie do militarnego wspierania Moskwy ze względu na zachodnie sankcje. Iranowi bardzo zależy jednak na tym, żeby Rosja nie przegrała wojny z Ukrainą - ocenił w rozmowie z „The Guardian” Mohaned Hage Ali, ekspert think tanku Carnegie Middle East Center z siedzibą libańskim Bejrucie.

Brytyjska gazeta oceniła, że Rosja została zmuszona do poszukiwania wsparcia m.in. w Iranie z uwagi na skutki zachodnich sankcji gospodarczych, uderzających m.in. w jej przemysł zbrojeniowy.

