Iran wystrzelił rakietę. Rośnie napięcie w relacjach z Zachodem

Francja potępia wystrzelenie przez Iran rakiety, co stanowi pogwałcenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, a ponadto utrudni toczące się rozmowy w sprawie reaktywacji umowy nuklearnej Zachodu z Teheranem z 2015 roku - oświadczyło w piątek francuskie MSZ.

Iran poinformował w czwartek, że wystrzelił rakietę nośną z urządzeniami badawczymi, nie wiadomo jednak, czy dotarły one na orbitę okołoziemską. - Próba rakietowa "jest tym bardziej godna pożałowania", że w rozmowach dotyczących porozumienia nuklearnego, które toczą się w Wiedniu, nastąpił ostatnio pewien postęp - głosi oświadczenie resortu dyplomacji Francji.

Rzecznik resortu obrony Iranu Ahmad Hosseini powiedział w czwartek, że rakieta Simorgh (Feniks) wyniosła urządzenia badawcze na wysokość 470 km. Nie wyjaśnił, o jakie urządzenia chodzi, nie jest też jasne, czy próba umieszczenia ładunku na orbicie zakończyła się powodzeniem.

Iran wystrzelił rakietę Simorgh

W tym tygodniu odbyła się ósma tura negocjacji w sprawie umowy nuklearnej Zachodu z Teheranem, zostaną one podjęte ponownie po Nowym Roku.

Stany Zjednoczone oceniają, że irańska technologia umieszczenia satelitów na orbicie może być "przykrywką" dla programu rozwoju pocisków balistycznych, zdolnych do przenoszenia głowic nuklearnych. Teheran konsekwentnie zaprzecza, jakoby jego dążenia do wystrzelenia satelity stanowiły osłonę dla rozwoju pocisków dalekiego zasięgu i twierdzi, że nigdy nie dążył do rozwoju broni jądrowej.

RadioZET.pl/PAP