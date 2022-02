Z odciętą głową 17-letniej żony spacerował po ulicy. Bo "bronił swojego honoru"

Mieszkaniec irańskiego miasta Ahwaz brutalnie zamordował żonę, która uciekła od niego, bo miała dość przemocy ze strony męża. Mężczyzna w ramach "zabójstwa honorowego" odciął jej głowę, a następnie chodził z nią po ulicy, pozując do zdjęć i pozwalając się filmować.

Zamieszkała w Ahwaz (południowo-zachodni Iran) Mona Heydari została w wieku 12 lat zmuszona do poślubienia swojego kuzyna. Małżeństwo nie było udane, a dziewczyna regularnie padała ofiarą przemocy domowej ze strony starszego od niej Sajjada. Mimo że doczekali się syna, kobieta kilkukrotnie chciała odejść od męża.

Iran. Odciął żonie głowę, a potem chodził z nią po ulicy

Długo ulegała namowom rodziny, by "zadbać o dobro dziecka". W końcu jednak zdecydowała się na ucieczkę do Turcji, ale tam wytropił ją ojciec, sprowadzając ją po kilku miesiącach z powrotem do ojczyzny. Gdy wróciła, czekało ją najgorsze.

Sajjad czuł się upokorzony, że żona od niego uciekła. Postanowił dokonać tzw. zabójstwa honorowego. Odciął jej głowę, a następnie wyszedł na ulicę rodzinnego miasta, chwaląc się odciętą głową żony niczym "trofeum". Pozował przy tym uśmiechnięty, gdy przechodnie nagrywali go na wideo i robili mu zdjęcia. Materiały te można znaleźć w internecie, ale nie udostępniamy ich w artykule, z uwagi na to, że są zbyt drastyczne.

Zbrodnia wywołała ogromne poruszenie w Iranie, który uznawany jest za jeden z najbardziej konserwatywnych krajów świata. Część opinii publicznej była oburzona, ale najbardziej szokujące słowa padły w obronie zabójcy. Ahmad Ahdar, dyrektor Instytutu Islamskiego i częsty ekspert państwowych stacji telewizyjnych w sprawach społecznych, stwierdził, że "w tym przypadku prześladowany był mężczyzna" i dokonując zabójstwa, "próbował bronić swojego honoru”.

Mężczyzna został już zatrzymany przez policję, a za swój czyn odpowie przed sądem. Prokuratura zapowiada, że zostanie "potraktowany surowo". O współudział ma zostać oskarżony również jego brat, który pomagał mu w zbrodni, a odpowiedzialnością karną mogą zostać obarczone także osoby, które filmowały Sajjada.

RadioZET.pl/polsatnews.pl/DailyMail/Twitter