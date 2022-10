Wybuch na stacji benzynowej. Ludzie pod gruzami, możliwe ofiary śmiertelne

Wybuch na stacji benzynowej w miejscowości Creeslough na północy Irlandii. Eksplozja zniszczyła nie tylko stację benzynową, ale także znajdujący się tuż obok niej budynek mieszkalny, na którego parterze mieścił się sklep spożywczy, poczta i zakład fryzjerski, oraz poważnie uszkodził sąsiedni budynek mieszkalny.

Irlandia. Eksplozja w Creeslough. Ludzie pod gruzami

Mimo że do wybuchu doszło po godz. 15 miejscowego czasu, do wieczora wciąż nie wiadomo było, ile osób odniosło obrażenia i jak są one poważne. Szpital Uniwersytecki w Letterkenny, do którego przewożono rannych, poinformował jedynie, o dużej liczbie rannych wymagających natychmiastowej pomocy i wezwał do tego, by inne osoby nie zgłaszały się do tamtejszego oddziału ratunkowego, o ile nie jest to absolutnie konieczne.

Z kolei poseł Pearse Docherty, w którego okręgu wyborczym znajduje się Creeslough, poinformował, że pod gruzami zawalonego budynku znajdują się ludzie, ale również nie sprecyzował, ilu ich może być. Według mediów istnieją duże obawy, że wskutek wybuchu będą ofiary śmiertelne.

Na razie nie ma żadnych sugestii, co mogło być przyczyną eksplozji.

RadioZET.pl/ PAP