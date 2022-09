Nie żyją ośmioletnie bliźnięta i ich siostra. "Usłyszałam krzyki"

Do tragedii doszło na osiedlu Tallaght w południowo-zachodnim Dublinie w niedzielę po północy. Sąsiedzi zeznali, że obudził ich wrzask. Na miejsce przyjechały służby.

- Obudziłam się, usłyszałam zamieszanie, głosy, krzyki, wszędzie widziałam migające światła – powiedziała sąsiadka ofiar w rozmowie z BBC. - To wszystko działo się za moim domem, to przerażające - dodała.

Irlandia. Rodzeństwo nie żyje. Zatrzymano 20-kilkulatka

Policjanci odnaleźli w jednej z posiadłości ciężko ranne osoby - 18-latkę Lisę Cash, jej rodzeństwo - dwoje ośmioletnich bliźniaków Christy'ego i Chelsea Cawley oraz 14-latka. Obrażenia pełnoletniej kobiety i ośmiolatków były tak poważne, że cała trójka zmarła. 14-latek nadal przebywa w szpitalu. 40-letnia matka dzieci nie została ranna i już zwolniono ją do domu.

Policja określiła zdarzenie jako "brutalny i gwałtowny incydent". Na razie nie wiadomo, jak dokładnie zginęło rodzeństwo. Irlandzkie media piszą o zabójstwie. Na miejscu zdarzenia aresztowano około 20-letniego młodego mężczyznę. Według policji w incydent zaangażowane są osoby sobie znane i funkcjonariusze nie poszukują nikogo innego.

Radna Dublina Fianna Fáil Charlie O'Connor powiedziała, że społeczność w Tallaght jest wstrząśnięta tym, co się stało. - Wydarzenie takie, jak to z udziałem dzieci, z których dwoje było bardzo młodych, będzie miało głęboki wpływ na ich rówieśników, kiedy pójdą rano do szkoły i odkryją, że ich przyjaciół tam nie ma – powiedziała, cytowana przez BBC.

Irlandzka ogólnokrajowa telewizja RTÉ poinformowała, że bliźnięta niedawno rozpoczęły naukę w szkole St Aidan's w Tallaght. O świcie w niedzielę sąsiedzi zaczęli zostawiać kwiaty na miejscu tragedii. „Lećcie wysoko, małe aniołki, nasze serca są złamane” - brzmiała wiadomość dołączona do bukietu.

„Moje myśli są z rodziną i lokalną społecznością, gdy służby zajmują się tą niewyobrażalną zbrodnią” – napisała na Twitterze irlandzka minister sprawiedliwości Helen McEntee.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/BBC