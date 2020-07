Do zdarzenia - o którym piszą m.in. "Irish Examiner" i Gazeta.pl - doszło w środę we włoskiej restauracji Rossini przy Princess Street w centrum miasta Cork. Według irlandzkiej gazety, Joanna K. była agresywna, groziła właścicielowi knajpy i krzyczała do niego, każąc mu "wracać do swojego kraju". Miała go również uderzyć w lewą rękę oraz rozbić witrynę lokalu.

Po wywołaniu przez siebie awantury - której przyczyny nie są znane - 48-latka uciekła z miejsca zdarzenia. Na jej nieszczęście, świadkiem incydenty był policjant, który pobiegł za nią. Ostatecznie dogonił ją i zatrzymał w galerii handlowej.

Joanna K. usłyszała zarzuty dotyczące gróźb oraz agresywnego zachowania, a także celowego zniszczenia mienia. Przyznała się do winy i trafi teraz za kratki. Kobieta była już wcześniej notowana i skazywana, głównie za zakłócanie porządku publicznego.

Jej prawnik twierdzi, że uporządkowała sobie życie, ale w ostatnim czasie wpadła w tzw. niebezpieczne towarzystwo, wśród których to ludzi nadużywała alkoholu. - Rozumie, że idzie do więzienia. Obiecuje trzymać się dala od tych osób - powiedział cytowany przez "IE" mec. Joseph Cuddigan.

