Samochód stanął w płomieniach. Nie żyje dwoje małych dzieci

Dwoje dzieci zginęło w płonącym samochodzie w północnej części Irlandii. Nie wiadomo, jak doszło do pożaru. Służby zapowiedziały sekcję zwłok.

Do tragedii doszło w pobliżu Multyfarnham w hrabstwie Westmeath. Policjanci wyjaśniają okoliczności śmierci dwojga dzieci, które wraz z matką znajdowały się w płonącym samochodzie.

Dzieci zginęły w pożarze samochodu w Irlandii

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o płonącym samochodzie w piątek około godz. 16. Służby miał zawiadomić przejeżdżający drogą motocyklista. Kobieta z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Stan poszkodowanej jest poważny, ale nie zagraża jej życiu.

W pojeździe były także dzieci kobiety: pięciolatka i trzylatek. Dziewczynka zginęła na miejscu. Chłopiec został karetką przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Policja wszczęła śledztwo ws. incydentu. Nie ma dowodów na to, że pojazd brał udział w wypadku - podał The Mirror. Funkcjonariusze będą teraz wyjaśniać, co spowodowało pożar. Zapowiedziano także sekcję zwłok dzieci.

"Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje w związku z tragedią, jest proszony o skontaktowanie się z komendą policji w Mullingar pod numerem 044-9384000 lub dowolnym posterunkiem policji" - poinformowano.

Irlandzka społeczność jest wstrząśnięta tragedią. Ojciec John O'Brien z opactwa franciszkańskiego Multyfarnham powiedział "Sunday Independent", że wśród ludzi panuje „przytłaczające uczucie szoku i smutku”.

Przytoczył słowa kobiety, która znała ofiary. - Powiedziała mi, że były cudownymi, pełnymi życia, dziećmi. Chociaż każda śmierć jest straszna, jest jeszcze gorzej, gdy dotyczy najmłodszych - podsumował.

