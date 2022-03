Wstrząsające nagrania z Irpienia. Rosjanie ostrzelali ewakuujących się cywili

Zbliżające się do Kijowa siły rosyjskie wystrzeliły w niedzielę pociski moździerzowe na zniszczony most w Irpieniu, który używany był przez cywili do ewakuacji z miasta, w wyniku czego zginęło co najmniej osiem osób - poinformował jeszcze tego samego dnia mer Irpienia Ołeksandr Markuszyn w mediach społecznościowych.

- Zginęła rodzina. Trafił (w nich) pocisk. Na moich oczach dwoje malutkich dzieci i dwoje dorosłych zginęło. Łącznie około ośmiu osób zginęło w czasie dzisiejszych ostrzałów - przekazał Markuszyn. - Podkreślam: to byli cywile. (...) To potworność. Tak nie może być - alarmował.

Irpień. Rosjanie strzelali do ewakuujących się cywili - WIDEO

Moment wybuchu bomby uchwycił w swoim nagraniu niezależny dziennikarz Andrij Dubczak. Możliwe, że to właśnie ten pocisk pozbawił życia ww. czteroosobową rodzinę, jednak nie jest to pewne.

Na innych nagraniach widać, jak ludzie, słysząc wybuchy bomb w bardzo bliskiej odległości, kładą się na ziemię, a następnie w popłochu zaczynają uciekać przed siebie.

- To nie są żołnierze. To są zwierzęta. Oni zabijają cywili. Oni ostrzeliwują nasze miasto, nasze budynki mieszkalne i karetki. Oni strzelają do karetek. To zwierzęta, nie ludzie - powiedział dla CNN dzień po tych wydarzeniach mer Irpienia.

RadioZET.pl/PAP