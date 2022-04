Irpień. Rosjanie gwałcili i torturowali kilkuletnie dzieci. Znaleziono ciała

Irpień znajdujący się w obwodzie kijowskim został odbity przez Ukraińców z rąk rosyjskich w piątek. W wyniku działań Rosjan połowa miasta uległa zniszczeniu. Przed wojną mieszkało tam 62 tys. osób.

"W Irpieniu znaleziono ciała dzieci poniżej 10 roku życia ze śladami gwałtu i tortur. Niezliczone przypadki tortur na cywilach są odnotowywane na obszarach wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji" – napisała we wtorek na Facebooku ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie torturowali ludność cywilną

Przypadki torturowania przez Rosjan cywilów dokumentowane są w obwodzie kijowskim, czernihowskim i sumskim. Wśród takich faktów Denisowa wymieniła ciała odnalezione na terenie bazy turystycznej Prolisok w obwodzie kijowskim. W miejscu tym, służącym jako teren obozów letnich dla dzieci, przez trzy tygodnie stacjonowały oddziały rosyjskie. "W piwnicy znaleziono trupy pięciu mężczyzn z rękoma związanymi na plecach. Byli torturowani, a potem zabici z zimną krwią" – napisała rzeczniczka.

We wsi Wiktoriwka w obwodzie czernihowskim wojska rosyjskie "przetrzymywały ludzi w piwnicy jako zakładników". "Byli to ludzie w różnym wieku, od starszych do noworodków" – przekazała Denisowa. Wiktoriwka była okupowana przez 25 dni. "Nawet dla nabrania wiadra wody ludzie wyprowadzani byli pod konwojem. Nie dawano żadnych lekarstw nawet tym, których życie zależy od preparatów. Człowiek chorujący na astmę zmarł, jego ciało pochowano w lesie" – dodała.

