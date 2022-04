Kadyrowcy zorganizowali w Buczy izbę tortur. Wstrząsające odkrycie

Wojna w Ukrainie pokazała okrucieństwo rosyjskich żołnierzy. Po wycofaniu się Rosjan z okolic Kijowa odkryto, że w Buczy doszło do masakry. Na ulicach zostały ciała około 300 zamordowanych cywilów. Znaleziono także masowy grób, którego powstanie zarejestrowano na zdjęciach satelitarnych.

W Buczy wciąż dokonywane są szokujące odkrycia. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa poinformowała, że widziała w Buczy izbę tortur, którą zorganizowali kadyrowcy.

Izba tortur w Buczy. Kadyrowcy bez litości dla cywilów

- W celu identyfikacji zwłok i ustalenia okoliczności śmierci mieszkańców Buczy planowana jest ekshumacja z masowego grobu w tym podkijowskim mieście, prokuratura przygotowuje decyzję – poinformowała Denisowa.

Część z zabitych mogła być przed śmiercią torturowana w odkrytej izbie tortur. Rzeczniczka praw człowieka stwierdziła, że została ona zorganizowana przez kadyrowców, czyli okrytych złą sławą wiernych Putinowi bojowników z Czeczenii.

Denisowa oceniła, że praktycznie pół miasta zostało zniszczone w wyniku walk, a podchodzenie do domów jest niebezpieczne ze względu na znajdujące się tam niezdetonowane pociski. Budynki mają wybite okna i dziury wyrwane przez bomby.

- Na drodze z Kijowa do Buczy i Irpienia są dziesiątki ostrzelanych samochodów, w których zginęli zwykli ludzie, próbujący ratować życie – wskazała rzeczniczka.

Denisowa zaapelowała do komisji ONZ ds. badania przypadków łamania praw człowieka w czasie rosyjskiej agresji i komisji ekspertów OBWE, by uwzględniły fakty zbrodni wojennych na Ukrainie, a najlepiej by wysłały swoich przedstawicieli do Buczy, Irpienia i innych miejscowości w obwodzie kijowskim, które były okupowane przez wojska rosyjskie.

