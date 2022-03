Wojska rosyjskie ostrzelały szpital psychiatryczny niedaleko miasta Izium w obwodzie charkowskim na północnym wschodzie Ukrainy - poinformował na Facebooku szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow. - To zbrodnia przeciwko cywilom - powiedział na opublikowanym nagraniu.

Wojna w Ukrainie trwa od 16 dni i zbiera coraz bardziej tragiczne żniwo. W środę 9 marca siły rosyjskie ostrzelały szpital położniczy i dziecięcy w Mariupolu. Wskutek ataku zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow przekazał na Facebooku, że od początku inwazji w kraju zginęło więcej cywilów, niż żołnierzy.

"Według stanu na 10 marca rosyjscy najeźdźcy zabili więcej ukraińskich cywilów, niż nasza armia straciła we wszystkich sektorach obronnych. Chcę, żeby było to słyszane nie tylko na Ukrainie, ale na całym świecie. Kreml bombarduje szkoły, szpitale i szpitale położnicze. Moskwa nikogo nie chroni - niszczy. Nie są w stanie walczyć z naszą armią, gwardią, obroną terytorialną, więc atakują najsłabszych" – napisał szef resortu. W piątek doszło do kolejnego zbrodniczego ataku na placówkę zdrowotną.

Izium: Szpital psychiatryczny ostrzelany

- Okupant ponownie dokonał brutalnego ataku na ludność cywilną. Po zbrodni wojennej w Mariupolu, dziś wróg uderzył bezpośrednio w szpital psychiatryczny w mieście Izium w powiecie charkowskim - przekazał szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow na Facebooku.

Liczba ofiar śmiertelnych oraz rannych nie jest jeszcze znana.

Syniehubow poinformował, że w szpitalu znajdowało się 330 osób, z czego część została już ewakuowana. 10 osób porusza się na wózkach inwalidzkich.

- To jest zbrodnia przeciwko cywilom, ludobójstwo narodu ukraińskiego! - napisał Syniehubow.

