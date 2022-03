Podczas ostrzału artyleryjskiego Izium zginęli cywile - poinformował zastępca mera tego miasta Wołodymyr Macokin, cytowany m.in. przez portal NEXTA. Początkowo podawano informacje o trzech ofiarach śmiertelnych, jednak ich liczba wzrosła do 8. Wśród nich było dwoje dzieci.

24 lutego rozpoczęła się inwazji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu coraz większy obszar Ukrainy stał się areną walk między ukraińską armią a wojskami agresora. Eksplozje i ostrzały mają bądź miały miejsce w Kijowie, Mariupolu, Żytomierzu, Charkowie czy Chersoniu.

Izium. Trzy osoby zginęły w ostrzale miasta

W środę późnym wieczorem media poinformowały o kolejnym ostrzale artyleryjskim, tym razem w mieście Izium, w obwodzie charkowskim na wschodzie Ukrainy. Przedstawiciel władz miasta poinformował o ofiarach śmiertelnych.

Wołodymyr Macokin, zastępca mera miasta, przekazał najpierw - cytowany przez portal NEXTA - że w ostrzale w Izium zginęły trzy osoby. NEXTA opublikowała zdjęcie zdewastowanego przez pocisk budynku mieszkalnego. - Zaatakowany został budynek mieszkalny i dom prywatny - dodał Macokin.

Ok. godz. 2 czasu polskiego Macokin, cytowany przez Euromaidan Pressm poinformował, że "liczba ofiar ataku na miasto Izium wzrosła do 8. Zginęło sześcioro dorosłych, dwoje dzieci. Wszystkie osoby to cywile".

RadioZET.pl/PAP/Twitter