Zawaleniu uległa trybuna wypełniona wiernymi modlącymi się w synagodze w Giwat Zeew, na północ od Jerozolimy. W świątyni odprawiano chasydzkie nabożeństwo w wigilię żydowskiego święta Szawuot, nazywanego też żydowskimi Zielonymi Świątkami.

Na nagraniach, które obiegają świat, widać, jak najwyższa część trybuny zapadła się, a kilkadziesiąt stojących na niej osób runęło w dół. W synagogę miała uderzyć rakieta wystrzelona ze Strefy Gazy.

Wskutek upadków zginęły dwie osoby - ok. 50-letni mężczyzna oraz 12-letni chłopiec. Medycy poinformowali, że po upadkach opatrzono ponad 157 osób. Początkowo informowano o co najmniej 60 rannych. Podczas incydentu w synagodze obecnych było ok. 650 osób.

Do wypadku doszło kilka tygodni po tym, jak 45 ultraortodoksyjnych Żydów zginęło stratowanych i uduszonych w ścisku przez tłum na górze Meron w Galilei podczas obchodów jednego ze świąt.

Konflikt Izraela i Palestyny na forum ONZ. Dyplomatyczne zabiegi o pokój bez rezultatów

Podczas niedzielnych obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ szef MSZ Autonomii Palestyńskiej oskarżył Izrael o zbrodnie wojenne i apartheid. Z kolei izraelski ambasador zarzucił Hamasowi celowe dążenie do spowodowania jak największej liczby ofiar cywilnych. Dyplomatyczne starania o zaprzestanie walk nie przyniosły dotąd rezultatów.

W niedzielę po raz pierwszy Rada Bezpieczeństwa obradowała w sprawie najnowszej eskalacji napięcia między Izraelem a Hamasem. Nie wystosowano stanowiska wskutek sprzeciwu USA, które opowiadało się za zakulisowymi próbami, by dyplomatycznie doprowadzić do zawieszenia broni. Podczas wirtualnego spotkania wysłuchano przedstawicieli strony palestyńskiej oraz Izraela, którzy wymieniali się oskarżeniami o zbrodnie wojenne i narażanie życia cywilów. Rokowania na zawieszenie broni są dziś odległe.

