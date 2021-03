Otwarte, bary, sklepy i restauracje - tak wygląda dzisiaj Izrael. Otwarcie gospodarki to wynik sukcesu programu szczepień. Do tej pory w kraju zaszczepiono przeciwko koronawirusowi 60 proc. populacji. Większość pandemicznych obostrzeń już nie obowiązuje, a do powrotu do normalności obywatelom wystarczy tzw. "zielony paszport". Sytuację w Izraelu relacjonuje reporterka Radia ZET Joanna Mąkosa.

Już ponad 5 milionów Izraelczyków przyjęło pierwszą dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi, a ponad połowa jest po obu dawkach. Kraj wraca do normalności i wycofuje kolejne restrykcje epidemiczne. Szczepionek w Izraelu nie brakuje, bo jeszcze w listopadzie 2020 roku rząd zgodził się przetestować preparat.

- Myślę, że to była dobra decyzja. Wirusolodzy mówili od początku, że koniec pandemii wyznaczyć może dopiero szczepionka. Byliśmy wtedy też jednym z krajów o najwyższej liczbie zachorowań - mówi reporterce Radia ZET dr Yael Paran z kliniki w Tel Awiwie. - Może całkowity lockdown nie był w pełni uzasadniony, ale skierowanie wszystkich sił na szczepienia to była dobra decyzja - dodaje.

Izrael pokonał koronawirusa. Rząd otworzył bary, sklepy i restauracje

Na najsłynniejszym targowisku, bazarze Carmel, nie ma już śladu po pandemii, ale nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Wiele osób przyjechało do Tel Awiwu świętować Pesach - święto wolności, które w tym roku ma podwójne znaczenie. - Przyjechaliśmy na zakupy i dobrze się bawić. Musisz mieć "zielony paszport". Pozwala on na wejście do różnych miejsc. Ja byłam już na koncercie. Trzeba go także pokazać w barze czy restauracji - mówi naszej reporterce Ila, która również przyjechała do Tel Awiwu świętować.

"Zielony paszport" to prosta aplikacja z kodem QR, który należy pokazać w swoim smartfonie. - Jestem po dwóch dawkach. Wysłali mi SMS i dostałem "zieloną kartę" w aplikacji. Większość osób już ją ma, bo większość jest już zaszczepiona. Niezaszczepione są tylko dzieci poniżej 16-go roku życia - mówi mieszkaniec Tel Awiwu.

Program szczepień w Izraelu powoli się kończy. W kraju zanotowano dziś 201 nowych przypadków zakażeń. Trzy miesiące wcześniej średnia dziennych zachorowań sięgała 8 tys. Błyskawiczny program szczepień i zamknięcie się na turystów - taką receptę na pokonanie pandemii przedstawiają dzisiaj Izraelczycy.

RadioZET.pl/ Joanna Mąkosa