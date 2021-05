Od poniedziałku trwa wymiana ognia między Izraelem a palestyńskimi bojownikami. Izrael w poniedziałek zbombardował Strefę Gazy w odpowiedzi na ostrzał rakietowy izraelskich osiedli w Jerozolimie, przeprowadzony przez Hamas i Dżihad.

Izrael vs. bojownicy Hamasu. Ostrzeliwania i ofiary

W wyniku ataków Hamasu i Dżihadu ponad 70 Izraelczyków trafiło do szpitala Barzilai w Aszkelonie - podały we wtorek służby medyczne. Hamas poinformował natomiast, że w "ciągu pięciu minut" we wtorek po południu wystrzelił na sąsiednie miasto Aszdod 137 rakiet, uderzając w izraelski system obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła.

Z kolei armia izraelska zwielokrotniła ataki powietrzne na pozycje Hamasu i Dżihadu. Według ostatnich danych miejscowego ministerstwa zdrowia, w izraelskich atakach w Strefie Gazy od poniedziałku zginęło 126 osób w tym dzieci.

- Nie będziemy tolerować ataków na nasze terytorium, naszą stolicę, naszych obywateli i naszych żołnierzy. Ci, którzy nas napadną, zapłacą wysoką cenę – ostrzegał premier Izraela Bejnamin Netanjahu po spotkaniu z dowódcami wojskowymi i kierownictwem służb specjalnych Szin Bet. Jego zdaniem, Hamas przekroczył "czerwoną linię".

Strefa Gazy. Runął 13-piętrowy wieżowiec

We wtorek izraelska rakieta trafiła w 13-piętrowy budynek mieszkalny w Gazie. Obiekt runął na ziemię. Świadkowie twierdzą, że mieszkańcy budynku i ludzie mieszkający w pobliżu zostali ostrzeżeni, aby ewakuować okolicę na około godzinę przed nalotem. Nie było od razu jasne, czy budynek został w pełni ewakuowany i czy były ofiary.

Jak informuje Reuters, w wieżowcu miało znajdować się biuro przywódców Hamasu. Media ze Strefy Gazy poinformowały z kolei, że kilka wieżowców zostało ewakuowanych z powodu izraelskich gróźb, że wkrótce zostaną zburzone.

Islamski Hamas oświadczył we wtorek późnym wieczorem, że wystrzelił 130 rakiet na Izrael w odwecie za zniszczenie wieżowca w Gazie.

Z kolei w ostrzale izraelskich miast Aszkelonu i Aszdodu ze Strefy Gazy - które także zostały przeprowadzone we wtorek - rakiety uderzyły w kilka domów. Ranna została czteroosobowa rodzina. Ofiary śmiertelne to dwie kobiety - jedna po 80-tce, druga po 60-tce. Ta młodsza to Hinduska, która pracowała jako opiekunka starszej.

Czterech członków jednej rodziny zostało po ataku przewiezionych do Centrum Medycznego Barzilai w Aszkelonie. 40-letni ojciec doznał urazu głowy, jego stan jest ciężki, matka jest w umiarkowanym stanie, a dzieci odniosły lekkie obrażenia.

Także rurociąg Eljiat-Aszdoda został uszkodzony w wyniku jednego z ostrzałów:

Netanjahu: jesteśmy w szczycie ciężkiej kampanii

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział we wtorek wieczorem w wystąpieniu telewizyjnym, że bojownicy w Strefie Gazy "zapłacą bardzo wysoką cenę" po dniu ostrzału rakietowego z Gazy na Izrael i izraelskich nalotach na tę palestyńską enklawę.

Szef rządu wystąpił w towarzystwie ministra obrony i szefa sztabu armii izraelskiej.

Jesteśmy w szczycie ciężkiej kampanii. [...] Hamas i Islamski Dżihad zapłacili i zapłacą bardzo wysoką cenę za swoją wojowniczość... ich krew się polała Benjamin Netanjahu

Netanjahu podkreślił, że operacja przeciwko nim "zajmie trochę czasu", a izraelskie działania wojskowe zadały ciężki cios bojownikom w Gazie.

RadioZET.pl/PAP/Reuters/AFP/Twitter