Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział w niedzielę, że działania wojenne w Strefie Gazy na pełną skalę "potrwają jeszcze pewien czas". Wyjaśnił, że to skutek ostrzału Hamasu, po którym mieszkańcy Izraela ginęli i uciekali do schronów. Zapowiedział, że przywódcy Hamasu zapłacą wysoką cenę za ostrzał rakietowy. Niedziela jest najkrwawszym dotąd dniem obecnego konfliktu, tylko do popołudnia w Gazie zginęło ponad 40 osób.

Izrael zapowiada dalsze ataki w Strefie Gazy. Premier państwa Benjamin Netanjahu powiedział podczas telewizyjnego przemówienia, że wojsko nie przerwie ostrzału, choć wzywa go do tego opinia publiczna z całego świata.

"Nasza kampania przeciwko organizacjom terrorystycznym jest kontynuowana z pełną siłą. Działamy teraz, tak długo, jak to konieczne, by odzyskać pokój i ciszę dla was, obywateli Izraela. To zajmie trochę czasu" – powiedział premier Izraela. Obok szefa rządu stał jego polityczny rywal, minister obrony Beni Ganc.

Premier Izraela o nalotach na Gazę: "Uzasadniony cel"

Premier zapowiada zemstę za ostrzał Izraela i zapowiada, że przywództwo Hamasu zapłaci wysoką cenę, by więcej to podobnych ataków nie dochodziło. Benjamin Netanjahu udzielił dziś również wywiadu dla amerykańskiej telewizji CBS. Bronił w nim decyzji o zniszczeniu wieżowca w Gazie, w którym mieściły się biura zagranicznych mediów w Gazie, w tym agencji AP. "Był to absolutnie uzasadniony cel" – wyjaśniał i wskazywał, że mieściły się tam struktury Hamasu.

"W zeszłym tygodniu miliony Izraelczyków zostały zmuszone do schronienia się w schronach, gdy pociski spadły na nasze miasta. Kilku Izraelczyków zostało zabitych. Wielu innych zostało rannych. Wiecie to wy i ja, żaden kraj by tego nie tolerował. Izrael nie będzie tego tolerował" - mówił.

Dowódca Sił Obronnych Izraela (IDF) generał Awiw Kohawi przyznał, że Hamas "źle obliczył skalę" izraelskiej odpowiedzi na ostrzał rakietowy, a Izrael ma po swojej stronie "poczucie słuszności" swoich działań. Wpis o podobnej treści zamieściło konto sił zbrojnych Izraela.

Niedziela jest dotąd najkrwawszym dniem trwającej od poniedziałku nowej fazy konfliktu. Strona palestyńska donosi o śmierci 42 osób. To cywile, którzy zginęli w wyniku niezamierzonych konsekwencji zbombardowania podziemnych schronów i tuneli używanych przez Hamas. Ich zawalenie się spowodowało runięcie bloku mieszkalnego.

