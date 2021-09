Znany antyszczepionkowiec zmarł na Covid-19. Twierdził, że został otruty

Hai Shoulian, jeden z najbardziej znanych antyszczepionkowców w Izraelu, nie żyje. Mężczyzna do końca twierdził, że został otruty. "To jest próba zlikwidowania mnie" - pisał.

Hai Shoulian, jeden z najbardziej znanych antyszczepionkowców w Izraelu, zmarł w poniedziałek, 13 września, kilka dni po tym, jak został hospitalizowany z powodu Covid-19. 57-latek do końca swojego życia był zagorzałym przeciwnikiem szczepień, a w swoich postach wzywał kolegów do "kontynuowania walki".

Izrael. Hai Shoulian nie żyje. Był zagorzałym przeciwnikiem szczepień

Izraelczyk organizował protesty przeciwko obostrzeniom wdrożonym w związku z koronawirusem. Uważał, że "nie ma żadnej pandemii", a "szczepienia są niepotrzebne i niebezpieczne".

Krytykował nakładanie mandatów za brak maseczek oraz paszporty covidowe. Podczas jednej z takich demonstracji Shoulian został zatrzymany przez policję. Tydzień później trafił na oddział covidowy szpitala Wolfson Medical Center w mieście Holon.

W nagraniu opublikowanym w sieci twierdził, że policja próbowała go otruć. "Mówię wam, to jest próba zlikwidowania mnie i jeśli coś mi się stanie, wiedzcie, że dokładnie tak się stało" – mówił.

Tuż przed śmiercią napisał, że jego stan zdrowia jest krytyczny. "Nie jestem w stanie mówić i nie mam czym oddychać" - informował internautów.

Dziś rano obudziłem się i byłem tak mokry, jakby ktoś zmoczył mnie wiadrami wody. Kilka godzin zajęło mi uświadomienie sobie, kim jestem, gdzie jestem i co tu robię. Brak tlenu to straszna rzecz. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i martwią się o mnie. Hai Shoulian

Shoulian wierzył, że „z Bożą pomocą” wyzdrowieje w ciągu dwóch, trzech tygodni. Niestety, tak się nie stało. Brat 57-latka przekazał, że jako przyczynę zgonu Shouliana wskazano koronawirusa. "Żałuję, że nie udało mi się go przekonać, by uratował sobie życie" - cytuje słowa Izraelczyka The Daily Beast.

RadioZET.pl/timesofisrael.com/israelhayom.com/Newsweek.com/TheDailyBeast.com