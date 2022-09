Jak Brytyjczycy zapamiętają królową? Ekspertka: Była skałą, zdołała zjednać sobie ludzi

- Była skałą, na której opierała się Wielka Brytania, jak powiedziała nowa premier. […] Była to skała, mimo że drobna kobieta, ale o niezwykłej osobowości. Kobieta, dla której obowiązek i służba dla narodu stały się sensem życia i najważniejszymi cechami jej panowania. Zawsze wiedziała, jak się zachować, jak postępować – powiedziała Wioletta Wilk-Turska w TVP Info.

Ekspertka o królowej: Zdołała zjednać sobie ludzi

- Mimo że zaczynała jako młoda kobieta, nie zdążyła się dużo nauczyć od swojego ojca, króla Jerzego VI. Dzięki cechom charakteru zdołała nauczyć się wiele i zjednać sobie ludzi, którzy tak licznie ją opłakiwali - podkreśliła.

Za co Brytyjczycy kochali królową? Były ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce Robin Barnett stwierdził, że "była kochana nie tylko dlatego, że panowała 70 lat", ale ponieważ "była blisko ludzi".

- Pamiętam, jak podczas pandemii wszyscy mieli trudne czasy bez rodziny, ale Jej Królewska Mość sama zdecydowała, by rozmawiać z nami, że niedaleko stąd jest dobra przyszłość. To był dla mnie idealny przykład, co znaczy Jej Królewska Mość. Dodam też jedną rzecz – poczucie humoru. Jej rola była niezwykle poważna, ale nie raz widzieliśmy to jej poczucie humoru - dodał.

Wilk-Turska przypomniała z kolei uroczystość otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

- Świat oszalał, gdy zobaczyliśmy w 2012 roku, jak królowa wyskakuje z helikoptera nad stadionem. Wiem, że kiedy zwrócono się do królewskiego sekretarza z propozycją, by użyć wizerunku królowej w takim nagraniu, ta powiedziała: "tak, dobrze, ale ja to muszę zagrać". [...] Te wszystkie lata życia w złotej klatce trochę jej doskwierały. Bo ktoś, kto lubi być wesoły, chce choć raz dać upust emocjom i pokazać drugą twarz - oceniła.

