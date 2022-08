Jak powstał COVID-19? Rosyjski generał wskazał rzekomych winowajców

Szef ochrony radiologicznej, chemicznej i biologicznej Sił Zbrojnych Rosji generał Igor Kiriłłow stwierdził w czwartek, że amerykańska agencja USAID od 2009 roku finansuje program Predict, który bada nowe typy koronawirusów u schwytanych nietoperzy. Rosyjski generał powiązał to z rzekomymi działaniami wojskowo-biologicznymi Amerykanów w Ukrainie, o których mówiła rosyjska propaganda.

Kiriłłow przywołał też wypowiedź Jasona Crowe'a z Izby Reprezentantów USA, który pod koniec lipca na Forum Bezpieczeństwa w Aspen ostrzegł Amerykanów, by nie przekazywali swojego DNA prywatnym firmom, ponieważ “już teraz są opracowywane rodzaje broni, mogące atakować konkretne grupy osób”.

Rosjanie sugerują, że USA odpowiadają za pojawienie się koronawirusa

- Biorąc pod uwagę zainteresowanie administracji USA badaniem ściśle określonych czynników biologicznych, takie stwierdzenia zmuszają nas do nowego spojrzenia na przyczyny nowej pandemii koronawirusa i rolę amerykańskich biologów wojskowych w powstaniu i rozprzestrzenianiu się patogenów wywołujących COVID-19 - powiedział Kiriłłow, cytowany przez TASS. Crowe rzeczywiście zwrócił uwagę na ryzyko wiążące się z przekazywaniem własnego materiału biologicznego prywatnym firmom. Mówił jednak o potrzebie otwartej debaty na temat ochrony danych zdrowotnych oraz takich informacji jak kod DNA obywateli USA, "by nie wpadły w ręce przeciwników" Stanów Zjednoczonych.

Rosyjski generał nie udowodnił swoich twierdzeń na temat pochodzenia koronawirusa. Wpisują się one jednak w narrację Kremla o tajnych i wrogich działaniach USA wymierzonych w Rosję. Moskwa uzasadniała inwazję na Ukrainę twierdząc m.in. że Amerykanie stworzyli w tym kraju bazy do ataku na Rosję i tajne laboratoria biologiczne, w których testowali “koronawirusa na nietoperzach”. Według Rosjan Amerykanie mieli też pracować nad tym, by infekować wyłącznie Słowian.

RadioZET.pl/TASS