Serwis TVN24.pl podał we wtorek, że polska prokuratura dysponuje niepotwierdzoną informacją, że nie żyje Andrzej I. Był właścicielem niewielkiej firmy handlującej bronią, który na zlecenie rządu miał w trakcie pandemii dostarczyć respiratory. Dowodem ma być akt zgonu wystawiony w stolicy Albanii - Tiranie.

Jednak ciało dotąd nie zostało przetransportowane do Polski. Mężczyzna pod koniec 2020 roku wyjechał z kraju. List gończy za nim lubelska prokuratura regionalna wystawiła dopiero kilkanaście miesięcy później, w marcu tego roku - poinformowało TVN24.pl.

Handlarz respiratorami nie żyje?

Portal Wirtualna Polska przekazał nowe informacje w sprawie śmierci Andrzeja I. w Albanii. Zwłoki mężczyzny znaleziono na bulwarze w mieście Bajram Curri niedaleko granicy z Kosowem. "Na podstawie wstępnego badania nie znaleziono żadnych śladów przemocy. Zespół śledczy jest na miejscu i pracuje nad wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia" – podała policja w Tiranie.

- Domagamy się szczegółowych informacji o okolicznościach śmierci "handlarza bronią" Andrzeja I., związanego z tzw. aferą respiratorową, a także raportu policji z jego poszukiwań - oświadczyli na wtorkowej konferencji prasowej posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba.

- Ta sprawa nabiera dziś nowego wymiaru. Takie słowa, że "ustalono [przez prokuraturę - red.], że zmarł", nie wystarczą w tej sprawie. Przypomnijmy, że mówimy o kontraktach dla spółek Skarbu Państwa na kilkaset milionów złotych - przekonywał Szczerba. Dlatego, jak dodał, politycy za podpisywanie umów w tej sprawie "muszą ponieść konsekwencje".

NIK zawiadamia (znów) prokuraturę

"W związku z trwającą kontrolą, NIK złożyła kolejne uzasadnione zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych Ministerstwa Zdrowia. Zawiadomienie dotyczy zakupu respiratorów i zostało złożone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie" - poinformowano we wtorek na Twitterze Najwyższej Izby Kontroli.

- Niestety, poza medialnymi informacjami, poza informacją na Twitterze, my w Ministerstwie Zdrowia nie mamy takiej informacji. Jest to dość dziwne postępowanie, jeżeli organ kontrolny najpierw informuje na Twitterze, a do Ministerstwa Zdrowia nie docierają żadne informacje. Zgodnie z art. 63 ustawy o NIK, ma ona obowiązek powiadomić właściwego ministra. Na razie ten obowiązek został spełniony na Twitterze, czyli nie został spełniony - powiedział Andrusiewicz w TVN24.

Poproszony o komentarz do zarzutów NIK ws. nieprawidłowości przy wyborze dostawcy i tego, że można było kupić lepsze i tańsze respiratory, odpowiedział: "jak słyszę, że można było kupić lepsze i że można było kupić taniej, to widzę za przeproszeniem pustą Najwyższą Izbę Kontroli w pierwszej fali covidowej, gdzie nie było żadnych pracowników, a tu, w tym ministerstwie trwały prace nad pozyskaniem sprzętu".

Kontrowersyjna sprawa zakupu respiratorów

Ministerstwo Zdrowia w kwietniu 2020 r., na początku pandemii koronawirusa, zakupiło 1241 respiratorów. Miała je dostarczyć firma E&K, należąca - według mediów - do handlarza bronią Andrzeja I. Spółka z umowy wywiązała się tylko częściowo - do Polski trafiło jedynie 200 respiratorów. W związku z niedotrzymaniem terminu dostaw sprzętu, który miał trafić do MZ w kwietniu i w maju 2020 r., resort odstąpił od umowy. Na firmę nałożono kary w wysokości 10 proc. wartości niezrealizowanego zamówienia, a za opóźnienie w dostawie w wysokości 0,2 proc. wartości dostawy za każdy dzień zwłoki.

Decyzji o zakupie respiratorów od firmy E&K wielokrotnie bronili politycy Prawa i Sprawiedliwości. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał w czerwcu 2020 r., że zapadła ona na początku pandemii COVID-19, kiedy tego typu sprzętu brakowało w wielu krajach.

Na początku zeszłego roku sprawą zajął się ówczesny wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński. Pod koniec stycznia zamieścił na stronach KPRM oświadczenie, w którym napisał: "po zapoznaniu się ze sprawą zakupu respiratorów w kwietniu 2020 r., mogę stwierdzić, iż decyzja o skorzystaniu z firmy E&K została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie dostrzegały przeciwwskazań do podjęcia takiej współpracy".

