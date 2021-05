Szczepienia przeciw COVID-19 w Anglii do 9 maja zapobiegły śmierci 13 tys. osób powyżej 60. roku życie - wynika z szacunków rządowej agencji Public Health England (PHE) przedstawionych w cotygodniowym raporcie monitorującym kampanię szczepień.

Dzięki szczepionkom ok. 39,1 tys. osób powyżej 65 lat nie musiało być leczonych na Covid-19 w szpitalach - wylicza dalej PHE.

Jaka skuteczność preparatów firm AstraZeneka i Pfizera/BioNTechu? Nowe badania

"Nowe dane podkreślają niesamowity efekt szczepienia dwoma dawkami; druga dawka preparatu AstraZeneki daje do 90 proc. odporności" - podkreślił zajmujący się szczepieniami wiceminister zdrowia Hadhim Zahawi. To pierwsze badania PHE, które biorą pod uwagę stosowanie dwóch dawek tej szczepionki.

Skuteczność ochrony przed objawową formą Covid-19 po podaniu pierwszej dawki oceniono na 53 proc. w stosunku do niezaszczepionych osób dla preparatu AstraZeneki i 54 proc. - Pfizera/BioNTechu.

Według PHE 10 tygodni po podaniu pierwszego zastrzyku z substancją Pfizera/BioNTechu zauważono "nieznaczny spadek efektywności szczepionki". Takiego zjawiska nie stwierdzono w wypadku preparatu AstraZeneki.

W Wielkiej Brytanii odstęp między podawaniem dwóch dawek szczepionek wydłużono do 12 tygodni, ale ostatnio dla osób powyżej 50 lat zmniejszono go do ośmiu tygodni - przypomina agencja Reutera.

