Czwarta fala koronawirusa sprawiła, że polskie Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o nowych obostrzeniach od 15 grudnia. Chodzi m.in. o ograniczenie miejsc w restauracjach i instytucjach kultury, środkach transportu czy zamknięcie dyskotek (z wyjątkiem sylwestrowej nocy z ograniczeniem do 100 osób).

Zaniepokojenie w całej Europie wywołuje również wariant Omikron, uznawany za najbardziej zaraźliwą odmianę wirusa SARS-CoV-2. Z tego powodu w wielu państwach przywrócono lub wprowadzono zupełnie nowe obostrzenia.

Obostrzenia w całej Europie. W niektórych krajach stan wyjątkowy

We Włoszech od poniedziałku zaostrzono zasady stosowania przepustki covidowej, wystawianej na podstawie szczepienia przeciw COVID-19, wyleczenia lub testu z ostatnich 48 godzin, która wymagana jest teraz także w środkach komunikacji miejskiej. Za korzystanie z metra, autobusów, tramwajów oraz kolei podmiejskiej bez tzw. Green Pass grozi kara do 400 euro (ok. 1830 złotych). Trwają kontrole na stacjach i na przystankach. Od października przepustka, której ważność skrócono z 12 do 9 miesięcy, wymagana jest we wszystkich miejscach pracy i trzeba ją również mieć na stokach narciarskich. Ponadto wprowadzono - na razie do 15 stycznia - tzw. Super Green Pass, którą mogą otrzymać tylko osoby wyleczone i zaszczepione. Jedynie posiadacze tej wzmocnionej przepustki mają wstęp do kin, teatrów, auli koncertowych, zamkniętych sali w lokalach gastronomicznych i na stadiony.

W Niemczech w ubiegły czwartek uzgodniono nowe, ogólnokrajowe ograniczenia dla osób niezaszczepionych przeciwko COVID-19. Zgodnie z ustaleniami rządu federalnego i rządów krajów związkowych, w obiektach kulturalnych, rozrywkowych i handlowych obowiązywać ma zasada 2G, co oznacza, że kina, teatry, restauracje i sklepy będą dostępne tylko dla osób zaszczepionych i wyleczonych (2G); opcjonalnie można dodatkowo zalecić aktualny test (2G-plus). Sklepy z artykułami codziennego użytku (np. supermarkety i drogerie) są wyłączone z tej zasady. Osoby nieszczepione mogą się teraz spotkać tylko z dwoma osobami z jednego innego gospodarstwa domowego i dotyczy to również spotkań prywatnych. Podczas imprez obowiązuje maksymalna liczba uczestników 50 osób wewnątrz i 200 osób na zewnątrz. W obu przypadkach obowiązuje zasada 2G i maseczki. Kluby i dyskoteki w tzw. hotspotach koronawirusa, w których liczba zachorowań przekracza 350 w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia, będą zamykane.

W Portugalii od 1 grudnia do 20 marca 2022 r. obowiązuje stan klęski żywiołowej. Osoby przybywające do tego kraju samolotami muszą przedstawić negatywny test na obecność koronawirusa lub zaświadczenie lekarskie o przebyciu COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Unijny certyfikat potwierdzający szczepienie nie jest uznawany. Honoruje się go jedynie na granicy lądowej, ale tylko wobec podróżnych przybywających z regionów UE o niskim poziomie infekcji. Dokument ten jest wymagany od osób wchodzących do wnętrz restauracji, z kolei udający się na duże imprezy kulturalne i sportowe muszą od 1 grudnia posiadać ważny test. Pomiędzy 2 a 9 stycznia przewidziano też okres ogólnokrajowej kwarantanny dla uczniów oraz pracowników urzędów, którzy nie mają kontaktu z petentami.

We Francji od piątku rząd zamyka dyskoteki na cztery tygodnie, a od poniedziałku wprowadza zaostrzony protokół sanitarny w szkołach, gdzie noszenie maseczek obowiązuje nauczycieli i dzieci od 6. roku życia nie tylko na lekcjach, ale również na zajęciach sportowych. W miejscach publicznych i dalekobieżnym transporcie publicznym wymagane są paszporty sanitarne. Noszenie maseczek obowiązkowe jest w miejscach zamkniętych oraz otwartych, jeśli zgromadzonych jest dużo osób, m.in. na jarmarkach bożonarodzeniowych. Premier zapowiedział zaostrzenie kontroli paszportów sanitarnych, które od 15 stycznia mają stracić ważność w przypadku niezaszczepienia się dawką przypominającą.

W Czechach od 26 listopada obowiązuje stan wyjątkowy, ale nie towarzyszą mu ograniczenia dotyczące podróży czy zakaz wychodzenia. Wprowadzono zakaz spożywania alkoholu w przestrzeni publicznej, a restauracje, bary i kluby muszą kończyć działalność o godz. 22. Maseczki przynajmniej klasy FFP2 są obowiązkowe we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych. W restauracjach, barach i w części zakładów usługowych wymagane są certyfikaty covidowe, dokumentujące szczepienia lub przebytą chorobę. Negatywne wyniki testów przestały być dowodem bezpieczeństwa epidemicznego. Raz w tygodniu przeprowadzane są testy w szkołach oraz w zakładach pracy. Na podstawie wyników można pracowników skierować na inne stanowisko pracy, albo wysłać na urlop bezpłatny. Do końca bieżącego tygodnia resort zdrowia ma opublikować rozporządzenie wprowadzające obowiązek szczepień dla seniorów oraz niektórych grup zawodowych.

Stan wyjątkowy i związany z nim zakaz wychodzenia, który miał trwać w Słowacji do 10 grudnia, będzie kontynuowany. Od piątku w komunikacji miejskiej będą wymagane certyfikaty covidowe, obejmujące także testy, zamknięte w tej chwili kościoły i świątynie oraz sklepy z towarami innymi niż pierwszej potrzeby zostaną otwarte dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Część szkół od poniedziałku przejdzie na naukę on-line. Restauracje i zakłady usługowe pozostaną zamknięte i zostaną uruchomione dla zaszczepionych i ozdrowieńców 17 grudnia. Hotele i wyciągi narciarskie będą działać od 25 grudnia, jedynie dla zaszczepionych i ozdrowieńców.

Certyfikaty covidowe niezbędne m.in. w Danii i na Litwie

Wśród krajów skandynawskich najsurowsze restrykcje wprowadziła Norwegia, gdzie liczba przypadków COVID-19 wzrosła do najwyższego poziomu od początku pandemii. Od czwartku w tym kraju obowiązuje zakaz serwowania w lokalach alkoholu po północy, zaleca się przyjmowanie w domu do 10 gości (w święta wyjątkowo może to być 20), a także noszenie maseczek w miejscach, gdzie jest tłoczno. Ponadto przywrócono zasadę jednego metra odstępu. Norweskie gminy mają także prawo wprowadzać lokalnie wymóg okazywania zaświadczeń covidowych.

W Danii, gdzie dobowa liczba zakażeń osiągnęła rekordowy poziom ponad 6 tys., w miejscach publicznych wymagany jest certyfikat poświadczający zaszczepienie lub aktualny negatywny test na COVID-19. Zalecane jest zasłanianie nosa i ust w środkach transportu publicznego.

W Szwecji, która ma dwa razy więcej ludności niż Norwegia oraz Dania, dobowa liczba COVID-19 osiąga niższy poziom, rejestruje się ok. 2-2,5 tys. przypadków, ale liczba infekcji stale rośnie. Władze wprowadziły już wymóg okazywania zaświadczeń o zaszczepieniu w kinach i na imprezach sportowych pod dachem, jeśli zgromadzenie ma więcej niż 100 osób. Wprowadzenie podobnej zasady zapowiedziano w przypadku restauracji. Od środy zalecono Szwedom powrót do pracy zdalnej, a także zasłanianie twarzy w środkach transportu publicznego.

Od dwóch tygodni obowiązują w Niderlandach nowe obostrzenia, które są konsekwencją rekordowych wskaźników infekcji koronawirusem. Obowiązuje zasada 1,5 metra dystansu społecznego, a maseczki trzeba nosić we wszystkich miejscach publicznych. Sklepy, restauracje, muzea, firmy usługowe oraz siłownie muszą być zamknięte o godz. 17.00. Powszechnie obowiązuje przepustka sanitarna, która jest niezbędna m.in. aby odwiedzić muzeum, pójść do restauracji lub siłowni.

W ramach walki z pandemią na Litwie od miesiąca w miejscach publicznych obowiązuje nakaz noszenia maseczek medycznych bądź z filtrami, od 1 grudnia maseczki obowiązują wszystkich uczniów. Od września w kraju obowiązuje paszport covidowy, który uzyskuje się na podstawie przyjętej szczepionki, negatywnego wyniku testu albo po uzyskaniu odporności po przejściu choroby i bez niego nie można wejść do barów i restauracji, większości sklepów, brać udziału w nauczaniu stacjonarnym na wyższych uczelniach oraz pracować w służbie zdrowia, oświacie i opiece społecznej. W celu przyspieszenia procesu szczepień testy od tygodnia są płatne. Chcąc uzyskać teraz paszport covidowy na podstawie negatywnego testu, każda osoba miesięcznie musi wydać około 70-100 euro (320-460 złotych).

Na Ukrainie obowiązuje tzw. kwarantanna adaptacyjna, uzależniająca stopień ograniczeń przeciwepidemicznych od sytuacji w danym regionie. W tzw. czerwonej strefie, dla której przewidziane są najostrzejsze restrykcje, centra handlowe, restauracje, siłownie, kina itd. nie mogą przyjmować klientów, chyba że wszyscy pracownicy i odwiedzający są zaszczepieni, mają negatywny wynik testu albo zaświadczenie o wyzdrowieniu. W całym kraju obowiązkowe jest noszenie maseczek w pomieszczeniach i w transporcie publicznym.

W Bułgarii liczba nowych zakażonych po raz pierwszy od października spadła poniżej 100 tys., co pozwoliło na powrót uczniów do nauki stacjonarnej, o ile co najmniej 50 proc. rodziców danej szkoły wyrazi zgodę na testowanie dzieci. Od października obowiązują paszporty covidowe w miejscach publicznych. Maseczki są obowiązkowe w miejscach publicznych i komunikacji miejskiej.

W Anglii w sklepach i środkach komunikacji miejskiej należy zakrywać twarz. W pomieszczeniach ogólnodostępnych uniwersytetów i szkół personel, goście i uczniowie lub studenci od 7. roku życia powinni nosić maseczki. 10-dniowa kwarantanna jest obowiązkowa dla wszystkich, którzy kontaktowali się z kimś, kto mógł zostać zakażony wariantem Omikron koronawirusa.

Wraz z nasileniem się w listopadzie zakażeń koronawirusem kilka wspólnot autonomicznych Hiszpanii zaostrzyło przepisy sanitarne. Od 1 grudnia osoby przybywające na Wyspy Kanaryjskie muszą posiadać paszport szczepionkowy lub dokument potwierdzający negatywny test na COVID-19 lub zaświadczenie lekarskie o przebyciu tej choroby. Wśród regionów, które pod pewnymi warunkami ograniczyły możliwość wejścia do lokali gastronomicznych i rozrywki są m.in. Aragonia, Katalonia, Galicja, Nawarra, Baleary oraz Walencja. Od klientów wymagane są tam dokumenty medyczne potwierdzające brak koronawirusa.

RadioZET.pl/PAP