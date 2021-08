22-letni James Sakara był przekonany, że jest w stanie zmartwychwstać tak, jak Jezus. Młody pastor przekonał swoich wiernych, aby na trzy dni "złożyli go do grobu" i zakopali. Finał tego eksperymentu okazał się jednak tragiczny.

James Sakara był pastorem kościoła syjonistycznego w Zambii. 22-latek uwierzył, że jest w stanie zmartwychwstać tak, jak Jezus Chrystus. Młody mężczyzna poprosił wiernych, aby na trzy dni położyli go w grobie i zakopali. Początkowo członkowie zgromadzenia nie chcieli się na to zgodzić, ale ostatecznie przerażający eksperyment doszedł do skutku.

Trzech członków kościoła syjonistycznego zgodziło się wykonać plan 22-latka. Przed "złożeniem do grobu" Sakara odprawił specjalne nabożeństwo, cytując słowa Jezusa skierowane do apostołów. Następnie poprosił wiernych, aby związali mu ręce, położyli go w wykopanym grobie i zasypali ziemią.

22-latek chciał zmartwychwstać jak Jezus. Zrobił coś przerażającego

Członkowie zgromadzenia pojawili się w miejscu pochówku po trzech dniach. James Sakara nie przeżył "eksperymentu". Po wykopaniu z grobu jego ciała, wierni zaczęli odprawiać specjalne rytuały. Była to część planu uzgodnionego z 22-letnim pastorem. Był on przekonany, że w ten sposób, po wykopaniu z grobu nastąpi jego zmartwychwstanie.

Rytuały i modlitwy, które miały wskrzesić 22-latka nie przyniosły skutku. Jeden z mężczyzn, który uczestniczył w "eksperymencie", zgłosił się na policje i dokładnie opisał całą historię. Pozostała dwójka zniknęła.

Według lokalnych mediów, 22-letni James Sakara zostawił żonę w ciąży. Policja wciąż poszukuje dwójki jego duchowych współpracowników, którzy przyczynili się do jego śmierci.

Oglądaj

RadioZET.pl/ Daily Mail/ Daily Star