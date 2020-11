Watykan opublikował wstrząsający raport na temat kardynała Theodore McCarricka, oskarżonego o molestowanie seksualne nieletnich oraz młodych mężczyzn. Wynika z niego, że Stolica Apostolska doskonale wiedziała o pojawiających się zarzutach wobec duchownego, a mimo to pozwalała mu awansować. O wspomnianych zarzutach wiedział także papież Jan Paweł II.

Watykan przygotował i opublikował raport na temat wiedzy, jaką miała Stolica Apostolska na temat oskarżanego o molestowanie nieletnich i dorosłych kard. Theodore McCarricka, a także procesów decyzyjnych, jakie podejmowano w jego sprawie. Wnioski płynące z dokumentu są wstrząsające.

Liczący 460 stron raport oparty jest na zeznaniach 90 świadków i dziesiątkach dokumentów, listów i transkrypcji z kościelnych archiwów z Watykanu i USA. "Podczas długich wywiadów, często emocjonalnych, rozmówcy opisywali szereg zachowań, w tym wykorzystywanie seksualne lub napaść, niechcianą aktywność seksualną, intymny kontakt fizyczny i dzielenie łóżek bez fizycznego dotykania" - czytamy we wstępie do raportu.

Jan Paweł II wiedział o skandalach seksualnych kard. Theodore McCarricka

Jak podaje agencja Reutera, w raporcie ujawniono, że w 1999 roku nuncjatura apostolska w Waszyngtonie została ostrzeżona przez ówczesnego arcybiskupa Nowego Jorku kardynała Johna Josepha O'Connora, że planowana nominacja McCarricka na metropolitę stolicy USA może wywołać "poważny skandal" z powodu krążących wtedy plotek o zachowaniu hierarchy wobec młodych mężczyzn. Z dokumentu wynika, że "wiarygodne dowody" na to, że były arcybiskup Waszyngtonu molestował nieletnich jako ksiądz w latach 70. pojawiły się dopiero w 2017 roku.

W 1999 roku Jan Paweł II poprosił nuncjusza w USA o sprawdzenie tych zarzutów. Dochodzenie nie przyniosło jednak konkretnych dowodów. Mimo to - ujawniono w raporcie - Jan Paweł II zdecydował o wycofaniu kandydatury McCarricka. Sytuacja zmieniła się diametralnie już w 2000 roku.

Theodore McCarrick na wiadomość o wątpliwościach co do jego kandydatury na metropolitę Waszyngtonu napisał list do biskupa Stanisława Dziwisza, w którym zapewnił o swej niewinności i o tym, że "nigdy nie utrzymywał stosunków seksualnych z żadną osobą". Dziwisz przekazał ten list papieżowi.

To właśnie ten wątek wydaje się szczególnie wstrząsający. Jak wynika z raportu Watykanu, Jan Paweł II przeczytał list McCarricka i był przekonany, że hierarcha mówi prawdę, a zarzuty są bezpodstawne. To wtedy polski papież zalecił, by nazwisko McCarricka przywrócono na listę kandydatów na metropolitę najważniejszej archidiecezji w USA.

W 2000 roku Jan Paweł II mianował go arcybiskupem metropolitą Waszyngtonu, a już w następnym roku nadał mu godność kardynała. Rezygnację z urzędu metropolity Waszyngtonu McCarrick złożył z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego na ręce Benedykta XVI w 2006 roku.

Kard. Theodore McCarrick oskarżony o molestowanie seksualne nieletnich

Dopiero po 2006 roku do Sekretariatu Stanu napłynęły informacje świadczące o powadze sprawy, ale dalej nie było udowodnionych zarzutów. Ówczesny sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone przedstawił tę kwestię Benedyktowi XVI. Jak wyjaśniono w Watykanie, w związku z brakiem nieletnich ofiar oraz z tym, że dostojnik był już na emeryturze, zapadła decyzja o tym, by nie otwierać procesu kanonicznego wobec niego.

W opublikowanym raporcie Watykan podkreśla, że mimo rekomendacji ze strony Kongregacji Biskupów, by kardynał McCarrick wycofał się i unikał publicznych wydarzeń, "podróżował on po całym globie". Tolerowano jego wizyty w różnych krajach.

Kiedy papież Franciszek dowiedział się o pierwszych poważnych zarzutach dotyczących nadużyć wobec nieletniego, podjął szybkie działania. Wytoczony został proces kanoniczny zakończony wydaleniem ze stanu duchownego w lutym 2019 roku.

Theodore McCarrick był przez lata jednym z najbardziej wpływowych hierarchów Kościoła katolickiego w Stanach Zjednoczonych. W latach 2000-2006 był arcybiskupem metropolitą Waszyngtonu. W 2018 roku zrezygnował z godności kardynała.

RadioZET.pl/ Reuters/ CNN/ PAP