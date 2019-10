Janusz Waluś może wrócić do Polski - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Odsiadujący w RPA wyrok dożywocia Polak może skorzystać na decyzjach nowego południowoafrykańskiego ministra sprawiedliwości.

O sprawie pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Janusz Waluś, który jeszcze przed stanem wojennym wyemigrował do Republiki Południowej Afryki, został w 1997 roku skazany na karę śmierci za zabójstwo jednego z liderów ruchu antyapartheidowskiego (sprzeciwiającego się funkcjonującej od ponad 40 lat segregacji rasowej w RPA) Chrisa Haniego. Wyrok zamieniono później na karę dożywocia.

Janusz Waluś wróci z RPA do Polski?

Waluś od ponad 20 lat przebywa w więzieniu w Pretorii. Jego wieloletnie próby uzyskania zwolnienia warunkowego bądź możliwości odbywania reszty kary w Polsce kończyły się niepowodzeniem. Dopiero w 2016 roku sąd w Pretorii orzekł, że Polak może warunkowo opuścić więzienia, co oprotestowało tamtejsze Ministerstwo Sprawiedliwości. Z decyzją sądu nie zgadzał się m.in. ówczesny szef resortu Michael Masutha, który przez trzy lata blokował jakąkolwiek możliwość opuszczenia przez Walusia murów więziennych.

W międzyczasie skazany zrzekł się obywatelstwa RPA, co w założeniu miało mu ułatwić deportację do Polski. Jednak dopiero w tym roku - jak pisze "Rz" - jego sytuacja może ulec zmianie. Wszystko przez dokonaną w maju zmianę na stanowisku ministra sprawiedliwości. Masuthę zastąpił Ronald Lamola, który dużo przychylniej patrzy na kwestię powrotu Walusia do ojczyzny.

"Rzeczpospolita" donosi, że w październiku odbyła się rozprawa, mająca w założeniu zmienić status Walusia i pozwolić mu legalnie opuścić teren RPA. Uczestniczył w niej pełnomocnik mordercy. Nie są jednak znane jej ustalenia. Z dziennikiem rozmawiał natomiast Michał Zichlarz, autor książki "Zabić Haniego", który powiedział dziennikarzom, że rozmawiał przed kilkoma tygodniami z Walusiem i że ten miał być ostrożny w szacowaniu swoich szans na pozytywne orzeczenie sądu.

RadioZET.pl/rp.pl