Do szokującego wydarzenia doszło w Tokio w Japonii. 48-letnia Yumi Yoshino została aresztowana. Wyszło na jaw, że kobieta przez 10 lat w zamrażarce przechowywała zwłoki swojej rodzicielki.

Japonia. 48-latka aresztowana. W lodówce przechowywała zwłoki matki

Japonkę aresztowano w piątek w hotelu w mieście Chiba, niedaleko Tokio. Yoshino zeznała policji, że jej matka zmarła 10 lat temu. Według lokalnych mediów, które powołują się na policyjne źródło, kobieta ukryła ciało około 60-letniej rodzicielki, ponieważ nie chciała wyprowadzać się z mieszkania. To matka 48-latki widniała bowiem w dokumentach jako najemca lokalu.

Yoshino i tak została zmuszona do opuszczenia kwatery, ponieważ zalegała z czynszem. Kiedy do lokalu skierowano sprzątaczkę, doszło do przerażającego odkrycia. W lodówce znajdowały się zwłoki kobiety.

Według policji ciało zostało wygięte w taki sposób, aby zmieściło się w zamrażarce. Nie znaleziono na nim widocznych ran. Podczas sekcji zwłok nie udało się ustalić czasu i przyczyny zgonu kobiety.

