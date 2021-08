"Rice, rice baby". Nowy trend w pandemii. Woreczki z ryżem ze zdjęciem dzieci

Pandemia Covid-19 sprawiła, że wiele rodzin nie może się regularnie widywać z powodu np. narodzin dzieci. W Japonii tę tęsknotę można spróbować zaspokoić za pomocą worków z ryżem, podał brytyjski dziennik "The Guardian".

Sklepy oferują możliwość wysłania do bliskich woreczków, które ważą dokładnie tyle, co ciężar noworodka. Dołączone jest do nich zdjęcie dziecka. Torebki z ryżem są dostępne w szerokiej gamie wzorów. Niektóre w kształcie dziecka owiniętego w kocyk. Dzięki temu obdarowani mogą przytulić woreczki i poczuć się, jakby mieli w rękach nowego członka rodziny.

Woreczek ryżu także z powodu ślubu

Cena woreczka zależy od wagi. Niektóre firmy pobierają jeden jen za gram. W rezultacie za paczkę o wadze 3,5 kg trzeba zapłacić 3500 jenów (ponad 123 złote).

- Po raz pierwszy wpadłem na ten pomysł około 14 lat temu, kiedy urodził się mój własny syn. Zastanawiałem się, co mogę zrobić dla krewnych, którzy mieszkali daleko i nie mogli przyjechać i go zobaczyć. Dlatego zrobiliśmy woreczek ryżu, który miały taką samą wagę i kształt jak dziecko, aby krewni mogli je potrzymać – wyjaśnia Naruo Ono, właściciel sklepu z ryżem Kome no Zoto Yoshimiya w rozmowie "The Guardian".

Stopniowo Ono zaczął produkować okolicznościowe woreczki ryżu dla innych klientów. Okazało się z czasem, że od torebeczek z okazji urodzin dziecka większą popularnością cieszą się te z okazji ślubu. - Z powodu pandemii zapotrzebowanie na nie naprawdę wzrosło, ponieważ ludzie nie mogli jeździć na ceremonie ślubne – dodał Ono.

"The Guardian" podkreślił, że Japonia zmaga się z ogromnymi problemami demograficznymi. Liczba noworodków w 2020 r. spadła do rekordowo niskiego poziomu 843 tys. Dla porównania w 1989 roku urodziło się prawie 1,25 miliona dzieci.

Z kolei liczba małżeństw spadła do poziomu 525 tys. W szczytowym momencie na początku lat 70. XX wieku zawarto ponad milion małżeństw.

