Trzy firmy testują doustny lek na COVID-19. Kiedy tabletki trafią do aptek?

Tabletka na COVID-19 japońskiej firmy Shinogi jest już testowana na ludziach. Firma z Osaki to kolejny koncern farmaceutyczny pracujący nad doustnym lekiem zwalczającym chorobę wywoływaną przez koronawiursa. Blisko sukcesu jest Pfizer, który zapowiedział, że może wprowadzić na rynek lekarstwo jeszcze w 2021 roku.

Japońska firma Shinogi testuje doustny lek na COVID-19. Kiedy tabletki trafią na rynek?

Shinogi podczas testów sprawdza wszelkie skutki uboczne leku. Badania rozpoczęły się w tym miesiącu i potrwają najprawdopodobniej do 2022 roku.

Wyścig między koncernami farmaceutycznymi o opracowanie doustnego leku na COVID-19 już trwa. Na razie Shinogi jest w tyle za Pfizerem i Merckiem, które kilka miesięcy temu rozpoczęły szeroko zakrojone testy.

Pfizer jest już bliski sukcesu. Koncern poinformował, że jego podawany dwa razy dziennie lek może być gotowy do wprowadzenia na rynek jeszcze w 2021 roku. Gdyby lekarstwo okazały się skuteczne, oznaczałoby to istotne wzmocnienie systemu ochrony zdrowia w walce z pandemią. Być może równie znaczące, co opracowanie szczepionki.

Badania wykazały, że szczepionki są skuteczne w zapobieganiu poważnych chorób wywoływanych przez znane szczepy wirusa COVID-19, w tym zakaźny szczep Delta. Jednak część ludzi nie chce się szczepić, a niezwykle rzadko zdarzają się też przypadki zakażeń u osób zaszczepionych.

RadioZET.pl/"Wall Street Journa"/PAP/oprac. AK