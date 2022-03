NATO o ruchach rosyjskich wojsk: To nie jest wycofywanie się

Rosja utrzymuje presję na Kijów i inne miasta - zaznaczył Jens Stoltenberg. – Według naszego wywiadu rosyjskie jednostki nie wycofują się, ale przegrupowują. - Rosja próbuje się przegrupować, uzupełnić zaopatrzenie i wzmocnić swoją ofensywę w regionie Donbasu. (...) Jednocześnie Rosja utrzymuje presję na Kijów i inne miasta. Możemy więc spodziewać się dodatkowych działań ofensywnych, przynoszących jeszcze więcej cierpienia - powiedział Stoltenberg w Brukseli.

Sekretarz generalny NATO zapowiedział jeszcze większe wzmocnienie wschodniej flanki NATO w tym tzw. korytarza suwalskiego, który wiedzie do obwodu kaliningradzkiego. - Jesteśmy tam, by bronić całego terenu NATO włączając w to przesmyk suwalski na terytorium Polski i Litwy. - Żeby nie było żadnych wątpliwości i kalkulacji ze strony Moskwy na ten temat - zaznaczył.

Stoltenberg o ruchach rosyjskich wojsk

Szef NATO przekazał również, że Sojusz nie jest przekonany, iż Rosja prowadzi w dobrej wierze negocjacje pokojowe w Stambule, ponieważ militarny cel Moskwy od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę nie uległ zmianie. Powiedział również, że sojusznicy NATO będą nadal dostarczać broń Ukrainie tak długo, jak będzie to konieczne.

Sekretarz generalny NATO podkreślił, że przez ostatnie lata alianci wyszkolili dziesiątki tysięcy żołnierzy ukraińskich i dostarczyli nowy sprzęt. "Siły ukraińskie są teraz większe, lepiej wyposażone, lepiej wyszkolone i lepiej dowodzone niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystują swoje wyszkolenie i sprzęt na pierwszej linii frontu, z odwagą, która zainspirowała świat - zaznaczył. Stoltenberg dodał, że liderzy NATO i dowódcy myślą też o kolejnych sposobach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Bo jak mówił Stoltenberg, rzeczywistość się zmienia.

